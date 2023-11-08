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Teknoloji GÖKBEY! Yerli helikopter, iki testi daha çok konuşulacak müthiş başarı ile tamamladı: Yeni süreci başladı
Teknoloji

GÖKBEY! Yerli helikopter, iki testi daha çok konuşulacak müthiş başarı ile tamamladı: Yeni süreci başladı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 19:28:00 - 2023-11-08 19:42:54
GÖKBEY! Yerli helikopter, iki testi daha çok konuşulacak müthiş başarı ile tamamladı: Yeni süreci başladı

TUSAŞ tarafından üretilen GÖKBEY Maksat helikopteri, tamı tamına 20 bin feet yükseklikte başarılı uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaştı. GÖKBEY, uçuşta tek motor testini de bir bir başarıyla geçti.

TUSAŞ tarafından üretilen GÖKBEY helikopteri, 20 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaştı. Türk mühendislerinin tasarladığı ve geliştirdiği helikopter, GÖKBEY, uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen genel maksat helikopteri GÖKBEY, iki testi daha başarıyla tamamladı.

Şirketin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, GÖKBEY'in 20 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaştığı kaydedildi.

GÖKBEY, çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti.

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