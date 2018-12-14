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Gökbey helikopterlerine yerli motor

Gökbey helikopterinin seri üretiminin 2021 başında başlamasını beklendiği ifade eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, helikopteri seri üretim aşamasına geldiğinde yerli motorla uçurmayı hedeflediklerini söyledi.

14 Aralık 2018 Cuma 14:39
Gökbey helikopterlerine yerli motor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökbey helikopterinin seri üretiminin 2021 başında başlamasını ve helikopteri seri üretim aşamasına geldiğinde yerli motorla uçurmayı hedeflediklerini bildirdi.

Demir, AA muhabirine, Türk Savunma Sanayii Zirvesi ve Gökbey helikopterine ilişkin hedeflerini değerlendirdi.

"Küresel Güç Türkiye" başlıklı zirveyi ilk kez gerçekleştirdiklerini ifade eden Demir, Türkiye'nin geldiği konum itibarıyla küresel güç olmanın gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Bunun başında insan kaynağı, bilgi ve teknolojiyle desteklenmiş bir savunma sanayisi geldiğine işaret eden Demir, bu unsurlara vurgu yapmak için zirveyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Demir, şöyle konuştu: 

"Bu devletin en üst seviyesinden verilmiş bir mesajdı. Savunma sanayisinin ne kadar ciddiye alındığını, Sayın Cumhurbaşkanımız savunma sanayisini şahsi himayelerine aldıklarında zaten belirtmişlerdi. Ondan sonra başkanlığın ve Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin yapılanmasındaki değişikliklerle irade olarak "Evet savunma sanayisi konusunda yeni bir dönemdeyiz, yapılanmadayız." mesajı verildi. Burada küresel güç Türkiye vizyonunu destekleyecek çok kuvvetli, etkin, Türkiye'nin bütün kaynaklarını harekete geçirebilecek ve insan kaynağının iyi yetiştirilmesi, teknoloji, bilim gibi konuların ihmal edilmediği kuvvetli bir temel üzerine kurulması gerekiyordu."

Sırada Savunma Sanayii Şurası var

Demir, bu konseptin işareti olarak zirvenin ikinci gününde "Vizyoner Genç" başlığıyla programı devam ettirdiklerini ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 2 bin 500 genci ağırladıklarını söyledi. İsmail Demir, şöyle devam etti:

"Bunun başarılı olduğunu umuyorum. Genç arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler olumlu, gerçekten çok büyük bir heyecan yarattı. Cumhurbaşkanımız'ın ismini verdiği tamamen milli tasarım, yerli helikopterimizin sahneye çıkması büyük bir heyecan doğurdu. Çünkü Türkiye, projenin başında söz verdiği gibi tam 5 yılda söz verilen gün ve saatte helikopteri uçurarak sözünü yerine getirdi. Faaliyetimiz bir ürünle de taçlanmış oldu."

İsmail Demir, gelecek yıl bir şurayla Türkiye'nin çok uzun soluklu savunma sanayisi stratejilerini sağlık, haberleşme, iletişim, ulaşım, enerji gibi sektörlerle geniş kapsamlı ele almak istediklerini belirtti.

Gökbey ismini Erdoğan seçti

Türkiye'nin ilk özgün helikopterinin isminin öneriler arasından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçildiğini dile getiren Demir, "Çok da güzel bir isim oldu ve gerçekten beğenildi. İkinci 100 günlük programın anonsu sırasında da Cumhurbaşkanımız yeni helikopterimiz hazıruna gösterdi. Orada da çok büyük ilgi gördü. Bu halkımızı gururlandıran, bir anlamda özgüvenimizi artıran, projelerin zamanında yapılmasına ilişkin de bir mesaj oldu." dedi.

Demir, Gökbey'in seri üretim takvimine ilişkin de bilgiler verdi.

Helikopterin seri üretiminin 2021 sonunda başlayacağının ifade edildiğini ancak Erdoğan'ın bu süreyi "biraz uzun" bulduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Biz bunu 2021 başı olarak alıyoruz. Bir hava aracının kalifikasyon süreci gerçekten çok dikkatli yürütülmeli. Helikopterimiz hazır ve buna motoru da hazırlıyoruz. Prototip helikopterimizin motoru, Atak'ta kullandığımız motorun aynısı ancak motoru hazırlanıyor. TEI'de bu helikopterimize yönelik motor hazırlıkları devam ediyor, motorumuz ateşlendi, test ortamında çalışıyor şu anda. Onun da kalifikasyon ve test süreçleri devam edecek. İnşallah helikopterimizin seri üretim aşaması geldiğinde kendi yerli motorumuzla uçuracağız."

"Çok sayıda projemiz var"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ikinci 100 günlük icraat programında yer alan savunma sanayisi projelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Çok sayıda projemiz var. Hatta bazılarını koymuyoruz bile. Örneğin birinci 100  günlük eylem programında Gökbey helikopterimizin prototip uçuşunu yazmamıştık bile. Bu kadar önemli bir şeyi bile bazen yazmayabiliyoruz. Yeni programda çeşitli füzelerimizin atışları, Akıncı İHA'nın sözleşmesinin imzalanması, Ulak baz istasyonlarının yaygınlaştırılması, muhtelif teslimatlar, helikopter ve mühimmat teslimatları, bazı kalifikasyon süreçlerinin devamı gibi çok sayıda maddelerimiz var."

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 14:39
  1. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • bilge_biribilge_biri15 dk önce
    daha treni süremiyoruz helikopter isine hic girmeyelim bence
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