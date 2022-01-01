Son yıllarda özellikle tarihi dizilere ilgi bir hayli arttı. Söz konusu dizilerin pek çoğu Türklerin İslamiyeti kabulünden sonraki süreci anlatıyor. Ancak bazıları dizilerde Orta Asya’da yaşayan henüz İslamiyet ile tanışmamış Türklerden de söz ediliyor. Söz konusu yapımlarda ve elbette tarih kitaplarında ‘Gök Tengri’ ifadesi sık sık yer alıyor. Bu ifadenin ne anlamda kullanıldığı ise merak konusu oluyor. Peki, Gök Tengri nedir?

Gök Tengri nedir? Gök Tengri ne anlama gelir?

Gök Tengri ifadesi; Gök Tanrısı ya da Gök'ün tanrısal yüce tini anlamına geliyor. Tengri, acunda (dünyada) dengenin yaratıcısı ve koruyucusudur ve iklimlerin doğal süreçleri, iklimlerin devinimleri onun tarafından sağlanır. Diğer tanrısal varlıklar Tengrici toplumların mitolojilerinde ve kamlarının dualarında insanlara benzer kişiselleştirilmiş bir şekilde tarif edilir; ama Tengri kişiselleştirilmez; sadece zamansız ve sonsuz mavi Gök olarak anılır("Kök" = mavi, "Tengri"= Gökyüzü ; daha sonraları mavi renginden dolayı Gökyüzü'ne de Kök/Gök denilmiştir.).