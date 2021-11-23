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Medya Gök Hanlığı kurucusu kimdir?
Medya

Gök Hanlığı kurucusu kimdir?

Gök Hanlığı nedir? Destan dizisinde konu edilen Gök Hanlığı’nın ne olduğu tarihte olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Gök Hanlığı ne zaman kurulmuş?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 21:44:00 -
Gök Hanlığı kurucusu kimdir?

Son yıllarda tarihe dizilere ilgi bir hayli arttı. Son olarak ATV ekranlarında Destan dizisi yayımlanmaya başladı. Peki, Destan dizisindeki Gök Hanlığı’nı kim kurdu?

Gök Hanlığı kurucusu kimdir?

Destan dizisi 8.yüzyılda Orta Asya’da geçiyor. Dizide Türkler;  Çinlerle, Perslerle, Moğollarla, Sogdlar ve Rus Varegler ile mücadele ediyor. Ayrıca Türk hanlıkları arasında da mücadeleler yaşanıyor. Dizide bahsi geçen Gök Hanlığı ve Dağ Hanlığı arasında da çekişmeler yaşanıyor. İki hanlıkta Türktür ve henüz İslamiyeti seçmemişlerdir.

Dizide yer alan konu ve olaylar tarihi kaynaklardan esinlenilerek kurgulanmıştır. Bazı kaynaklarda Gök Hanlığı’nın Göktürkleri anlattığı belirtiliyor. Ancak Gök Hanlığı’nın Göktürkler olduğuyla ilgili bir bilgi mevcut değil. 

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