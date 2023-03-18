Gök gürlerken bunları yapmayın! Gök gürültüsünde dikkat edilmesi gerekenler

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Araştırma Şube Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, yıldırımdan korunma yollarını kamuoyu ile paylaşılıyor. Yıldırımın bugün bile hala doğanın en heyecan verici ve en şaşırtıcı olaylarından birisinin olduğu vurgulandığı açıklamada, dünyaya dakikada yaklaşık bin 800 civarında yıldırım düştüğü belirtildi. Dünyanın değişik bölgelerine düşen yıldırım sayısının birbirinden farklı olduğunun vurgulandığı açıklamada, Kuzey ve Güney Kutuplarına hiç yıldırım düşmemesine karşın Ekvator bölgesine oldukça çok yıldırım düştüğü hatırlatıldı.

Gök gürültülü fırtına olduğunda elektrik iletici yüzeylerle temastan kaçınılmalı

Yıldırımdan korunma yollarının da dile getirildiği açıklamada, şu uyarılara yer verildi: "Gök gürlediği zaman, kapalı bir yere sığının. Gök gürültülü hava olayları başladığında emniyetli bir yere gidilerek yıldırımdan korunmak mümkündür. Yapılan çalışmalarda, çok sayıda yıldırım mağduru, fırtınadayken yıldırıma yakalandıklarını ve emniyetli bir yere sığınamadıklarını söylemektedir. Bazı mağdurlar ise emniyetli bir yere 5-10 dakika daha erken gidebilselerdi yıldırım çarpmasından korunmuş olacaklardı. Bazı insanların çarpılmaları dışarıya çok erken çıkmaları yüzünden olmuştur. Son gök gürleme sesini işittikten sonra en az 30 dakika emniyetli bir bina yada araç içinde kalınmalıdır. Bazı mağdurlar evlerinde ya da bina içindeyken herhangi bir elektrikli alet ya da kablolu telefon kullanırken yıldırıma çarpılmışlardır. Diğerleri su borusu sistemi, bir metal kapı ya da pencere çerçevesine temas etmişlerdir. Yakınınızda bir gök gürültülü fırtına olduğunda elektrik iletici yüzeylerle temastan kaçınılmalıdır."

Gök gürlediği zaman güvenli bir binanın içine girin

Gök gürültüsü işitildiğinde acil bir durum dışında kablolu telefon kullanılmaması gerektiğine dikkat çekilen Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Araştırma Şube Müdürlüğü açıklamasında, "Kablosuz telefonları ya da cep telefonlarını kullanmak emniyetlidir. Elektrikli aletler ve tellerden uzak durun. Su boruları elektriği iletir. Banyo ya da duş almayın; ya da bir fırtına boyunca diğer su dağıtım sistemini kullanmayın. Gök gürlediği zaman, güvenli bir binanın içine gitmeyi unutmayın. Oraj anında dışarıda emniyetli yer yoktur. Dışarıda iseniz ve gök gürültüsünü işitirseniz, yıldırım riskini azaltmak için tek yol, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, sağlam bir binanın ya da sağlam bir arabanın içine girmektir.

Ayrıca yıldırım riskini artırabilecek şu durumlardan kaçınmalısınız:

Bir alandaki en yüksek şey siz olmayın. Tek başına yüksek ağaçlar, kuleler ya da elektrik direklerinden uzak durun. Yıldırım, alanda bulunan en yüksek nesnelere düşmeye meyillidir. Metal iletkenlerden (elektrik hatları ya da metal çitler gibi) uzak durun. Metal yıldırımı çekmez, fakat yıldırım onun içinden uzun mesafeler kat edebilir." denildi.

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