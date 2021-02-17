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Dünya Gojkovic: Türkiye ile iş birliğini geliştirmek istiyoruz
Dünya

Gojkovic: Türkiye ile iş birliğini geliştirmek istiyoruz

Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkovic'in, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ortak kültür mirasının korunması konusu ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 22:52:00 -
Gojkovic: Türkiye ile iş birliğini geliştirmek istiyoruz

Kültür ve Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gojkovic ile Bilgiç, ortak kültür mirasının korunmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, aralarında Osmanlı döneminden kalma Belgrad'daki Bayraklı Cami de olmak üzere somut restorasyon projelerini görüştü.

İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin son derece iyi ve gelişmiş olduğu ifade edilen görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in düzenli olarak bir araya gelmesinin bu iyi ilişkilerin göstergesi olduğu ifade edildi.

Bakan Gojkovic, Sırbistan'ın kültür alanında Türkiye ile iş birliğini geliştirmek istediğini, bu kapsamda kurumlar arası iş birliğinin yanında sinematografi ile sesli ve görsel yapımlar konusunda da ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Gojkovic, Türkiye'ye ziyaret daveti için Büyükelçi Bilgiç'e teşekkür etti.

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