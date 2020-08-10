  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Goias-Sao Paulo maçı, santradan önce koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:56:45 -
Goias-Sao Paulo maçı, santradan önce koronavirüs nedeniyle iptal edildi

ANKARA (AA) - Brezilya ekibi Goias'ta 10 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanırken, takımın Sao Paulo ile oynayacağı lig maçı başlama vuruşuna dakikalar kala iptal edildi.

Brezilya 1. Futbol Ligi'nde 2020 sezonu dün oynayan karşılaşmalarla başlarken, Goias-Sao Paulo müsabakası koronavirüs engeline takıldı.

Goias Kulübü, 8'i futbolcu 10 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve Sao Paulo ile oynayacakları lig maçının iptal edildiğini duyurdu.

Oyunculara geçen perşembe yapılan testlerin geçersiz sayılmasının ardından cuma günü yeni test yapıldığı ve sonuçların maçtan hemen önce geldiği belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Sao Paulolu oyuncuların sahaya çıkarak ısınmalara başladığı ve iptal kararının maçtan dakikalar önce alındığı kaydedildi.

Brezilya'da bugüne kadar 3 milyon 35 bin 422 kişide koronavirüs tespit edilirken, 101 bin 49 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar sıfır noktasına indi! Komutanlar sınırda
Siyaset

Bakan Akar sıfır noktasına indi! Komutanlar sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak sınırına inerek birlikleri denetledi. Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvet..
Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi
Dünya

Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi

Mısır ve Yunanistan arasından imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına Mısırlı muhalifler sert tepki gösterdi.
Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!
Dünya

Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'taki büyük patlamanın ardından Lübnan'a giderek mevkidaşı Mişel Avn'la görüştü. İki lider, bası..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı