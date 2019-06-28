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Göğüs ağrısı neden olur? İşte göğüs ağrısının 5 önemli sebebi!

Göğüs ağrısı yaygın rahatsızlıklardan bir tanesidir. Genellikle göğüs ağrısı kalp sorunu ile ilişkilendirilir. Ancak göğüs ağrısının kalp dışında başka rahatsızlıkların da belirtisi olması mümkün. Peki göğüs ağrısı neden olur? Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy göğüs ağrısının 5 önemli nedenini sıraladı.

28 Haziran 2019 Cuma 22:41
Göğüs ağrısı neden olur? İşte göğüs ağrısının 5 önemli sebebi!

Göğüs ağrısı yaygın rahatsızlıklardan bir tanesidir. Genellikle göğüs ağrısı kalp sorunu ile ilişkilendirilir. Ancak göğüs ağrısının kalp dışında başka rahatsızlıkların da belirtisi olması mümkün. Peki göğüs ağrısı neden olur? Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy göğüs ağrısının 5 önemli nedenini sıraladı.

Göğüs ağrısının kalp hastalığının yanı sıra ciddi akciğer hastalıklarının da ilk habercisi olabileceği uyarısında bulunan Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy, “Bu nedenle eğer belirgin başka bir sebebi yoksa ve ağrı, şiddeti azalmadan bir haftadan uzun sürmüşse, en yakın zamanda bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmak yaşamsal öneme sahip” diyor.

Peki hangi etkenler göğsümüzde ağrı gelişmesine yol açıyor? Dr. Dikensoy, göğüs ağrısının altında yatan 5 önemli nedeni şöyle aktarıyor:

Göğüs ağrısının 5 önemli sebebi

Kalp damar hastalıkları

Kalp damar hastalarının kışın soğuk havalarda, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde uzun süre dışarda kalmaları ve efor sarf etmeleri tehlikeli olabiliyor. Örneğin soğuk ve kirli hava nedeniyle koroner arterlerde (kalbe kan taşıyan ana damarlarda) spazm gelişebiliyor. Spazm bu hastalarda göğüs ağrısı, efor sırasında göğüs ön duvarında baskı şeklinde ortaya çıkıyor ve nefes kesen bir özellik sergiliyor. Ağrı hasta dinlendiği zaman kısa süre içinde geçiyor. Ağrı eğer geçmiyor ve 30 dakika veya daha uzun sürüyorsa, kollara, çeneye veya sırta yayılım gösteriyorsa bu tablonun kalp krizinin habercisi olabilir. Bu durumda hastaların hareket etmekten kaçınarak ve zaman kaybetmeden yardım isteyerek en yakın hastaneye başvurmaları çok önemli.

Kas iskelet sistemi zedelenmeleri

Akciğer hastalıkları sonucu oluşan göğüs ağrılarının en sık görülme nedeninin, üst solunum yolları veya akciğer enfeksiyonları sonucu gelişen ve uzun süren öksürüklerin ardından oluşan myalji, bir başka deyişle kas ağrısı olduğunu söylüyor. Özellikle uzun süreli ve şiddetli öksürüklere bağlı olarak kas iskelet sisteminin hasar görmesi sonucu batıcı özelliğe sahip ve hareket etmekle artan göğüs ağrıları olabiliyor. Hatta bazen şiddetli öksürük nedeniyle bir veya birden çok kaburgada kırık gelişebiliyor. Kaburgada kırık, oturup kalkarken ve yatarken ciddi, batıcı karakterli göğüs ağrılarının oluşmasına yol açabiliyor. Bunun dışında ters bir hareket yapmak ve ağır kaldırmak gibi sebeplerle de kas ağrıları oluşabiliyor.

Akciğer hastalıkları

Göğüs ağrısı astımın ilk sinyali olabilir. Astımlı hastalarda, bazen öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin yanında, bazen ise tek bulgu olarak, göğüs ön duvarında baskı şeklinde ağrı ortaya çıkabiliyor. Pulmoner hipertansiyon denilen akciğer damarları içindeki basınç artışının da ilk habercisi yine göğüs ağrısı olabiliyor. Ayrıca akciğer zarını ilgilendiren durumlarda, örneğin akciğer zarı iltihabı veya akciğer zarına yakın damar tıkanıklığında göğüs kafesinin yan taraflarında nefes alıp vermekle bıçak batar tarzda hissedilen ağrılar gelişebiliyor. Akciğer hastalıkları açısından bir diğer önemli durum da, sürekli olan ve sırtta, omuzda veya göğüs duvarı üzerinde sızı tarzında ya da zonklayıcı tarzda, özellikle gece hissedilen ağrılar. Bu tür ağrılar sigara içen ve 40 yaş üzeri kişilerde akciğer kanserinin ilk belirtisi olabiliyor.

Mide bağırsak sistemi hastalıkları

Mide bağırsak sistemi hastalıklarıyla ilişkili sorunlarda, özellikle de gastrit veya gastroözefajiyal reflü hastalığında; göğüs ön duvarında bazen yanma tarzında bazen de ayva yediğimizde gelişen yutakta takılma hissine benzer ağrılar görülebiliyor. Bu ağrılar mide asit içeriğinin yemek borusuna kaçması nedeniyle gelişiyor.

Panik atak

Panik atak ve benzeri durumlarda, hava açlığı şeklinde hissedilen nefes darlığı ve çarpıntıyla birlikte göğüs duvarının herhangi bir noktasında, bazen kalp hastalığı belirtilerini taklit edebilecek ağrılar oluşabiliyor. Psikolojik nedenle gelişen ağrıların kalp hastalığı sonucu ortaya çıkan ağrılardan farkı ise hastanın efor sırasında rahat olup ağrıyı istirahat halindeyken hissetmesi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 22:41
  1. Ağrı
  2. Çocuk Göğüs Hastalığı Bilim Dalı
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  6. sol göğüs
  7. sol göğüs ağrısı
  8. Kalp hastalıkları
  9. panik atak belirtileri
  10. panik atak sebepleri
  11. göğüs ağrısı neden olur
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