Göğüs ağrısı hayatı tehdit edici kalp ve solunum hastalıklarına bağlı olarak oluşabilir. Göğüs ağrısı olduğu zaman en ciddi problemler arasında ele alınması gerekir. Göğüs ağrısı konusunda pek çok farklı problem ile karşı karşıya kalınabilir. Başta kalp olmak üzere akciğer ve benzeri farklı organlar üzerinden de sorunlar oluşmaktadır. Peki, Göğüs ağrısı neden olur? Göğüs ağrısına ne iyi gelir? İşte detaylar…

Göğüs ağrısı neden olur?

Göğüs ağrısı denildiğinde genellikle birçok kişinin aklına ilk olarak kalp krizi gelebilir. Göğüs ağrısı kalp krizinin önemli bir belirtisi olsa da daha az ciddi olan durumlardan da kaynaklanıyor olabilir. Acil servislere göğüs ağrısı nedeniyle gelen kişilerin yaklaşık %13'ü kalp ile ilgili ciddi bir rahatsızlıktan kaynaklanmaktadır.

Kalp damar hastalıkları; kalp damar hastalarının soğuk havalarda, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde uzun süre dışarda kalmaları ve efor sarf etmelerinde oluşabilir. Örneğin, soğuk ve kirli hava sebebiyle kalbe kan taşıyan ana damarlarda spazm gelişebilir. Bu da göğüs ağrısına yol açabilmektedir.

Kas iskelet sistemi zedelenmeleri; akciğer hastalıkları sonucu oluşabilir. Göğüs ağrılarının en sık görülme nedeni; üst solunum yolları veya akciğer enfeksiyonları nedeniyle gelişen ve uzun süren öksürüklerden sonra oluşan kas ağrısı olabilir. Uzun süreli ve şiddetli öksürükler nedeniyle kas iskelet sisteminin hasar görmesi sonucu göğüs ağrıları meydana gelebilir.

Akciğer hastalıkları; göğüs ağrısının nedenleri arasında astımın ilk sinyali olma olasılığı da vardır. Astımlı hastalarda, bazen öksürük ve nefes darlığı gibi belirtileri olsa da bazen tek belirti olarak, göğüs ön duvarında baskı şeklinde ağrı oluşabiliyor. Akciğer damarları içindeki basınç artışının da ilk sinyali olarak yine göğüs ağrısı olabilmektedir.

Mide bağırsak sistemi hastalıkları; bağırsak sistemi hastalıkları ile ilgili rahatsızlıklarda, özellikle de gastrit veya gastroözefajiyal reflü hastalığında; göğüs ön duvarında bazen yanma şeklinde bazen de ayva yediğimizde gelişen yutakta takılma hissine benzer ağrılar görülür.

Panik atak; panik atak ve benzeri hallerde, hava açlığı şeklinde hissedilen nefes darlığı ve çarpıntıyla birlikte göğüs duvarının herhangi bir bölümünde bazen kalp hastalığı belirtilerini taklit edebilecek ağrılar meydana gelmektedir.

Göğüs ağrısına ne iyi gelir?

Göğüs ağrısına ne iyi gelir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hasta kişilerin öncelik olarak doktora başvurmaları gerekmektedir. Gerekli teşhis ve tetkikler doğrultusunda sorunun ne olduğunu bilmeden ilgili çözüm yöntemlerinin bulunması zor olabilir. Fakat aynı zamanda doğal bitkisel kaynaklı ürünler de göğüs ağrısı için iyi gelebilir.

Öncelikle kaynar suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ada soğanı atın. Daha sonra üstünü kapatıp demledikten sonra birkaç damla limon ekledikten sonra içebilirsiniz.

Yarım kilo balın içerisine 3 yemek kaşığı ada soğanını iyice dövdükten sonra ekleyin. Hazırladığınız macunu sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa içebilirsiniz.

Bir kase balın içerisine 2 tatlı kaşığı karabiber ekleyin. Macun kıvamına gelmesinin ardından göğüs bölgesine sürün. 2 saat kadar beklemenizin ardından yıkayabilirsiniz.

Omega 3 kaynaklı ceviz tüketimi yine kalp için önemli bir besin kaynağıdır.

Ancak göğüs ağrıları için en doğru tercih, öncelikli olarak bir doktora görünmeniz olacaktır.