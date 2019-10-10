Bir çok çeşit göğüs ağrısı vardır. Bu ağrıların çoğu da kalp dışı göğüs ağrısıdır. Damar tıkanıklığına bağlı veya kalp krizine bağlı göğüs ağrısı genellikle göğsün ortasındadır. Göğüs ağrısı yanma ya da baskı şeklindedir. Sol kola bazen sağ kola yayılabilir. Bazen çeneye yayılabilir, sırta yayılabilir. Göğüs ağrısı çoğu zaman mide bulantısı veya terlemeye neden olur. Peki göğüs ağrısı için hangi doktora gidilir? Göğüs ağrısı için hangi bölümden randevu alınır?

Göğüs ağrıları, solunum şiddetine göre değişiyor ve göğüste batmalar oluşuyorsa, alt tabanda ciddi rahatsızlıklar olabilir, geniş tetkikler yapılmalıdır. Akciğer kaynaklı göğüs ağrılarını ele aldığımızda, akciğerde virüs kaynaklı hastalıklar, atardamar tıkanıklıkları, akciğer sönmesi, akciğer kanseri gibi hastalıklar düşünülmektedir.

Göğüs agrısı için hangi bölüme gidilir?

Eğer göğüs rahatsızlığının sorunu bu hastanede çözülüyorsa doktorunuz gereken müdahaleyi yapacaktır. Ancak durum kalp rahatsızlığı ile ilgili ise sizi kalp ve damar yolu rahatsızlığına yönlendirecektir. Bazı illerde kalp damar ile göğüs hastanesi tek bir bina içerisinde yer alabilir. Ayrıca devlet hastaneleri ile fakültelerin ilgili birimlerine başvurmak da sorunu çözmeye yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra hastalığınız belirlenmedi ise dahiliye veya psikiyatri bölümüne başvurmak gerekebilir.