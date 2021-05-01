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Teknoloji Göğsümüz kabardı! AssisTT’den büyük başarı
Teknoloji

Göğsümüz kabardı! AssisTT’den büyük başarı

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, Great Place To Work Enstitüsü® tarafından açıklanan ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ listesinde yer aldı. Şirkete ödülü verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:57:00 -
Göğsümüz kabardı! AssisTT’den büyük başarı

AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ listesine girerek önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Saran, “Başarılarımızı tescilleyen tüm ödüllerin birbirinden değerli olduğuna inanıyoruz. Ancak çalışanlarımızın değerlendirmelerinin sonucunda aldığımız ‘harika işyeri’ unvanı ve bunun uzantısı olarak yer aldığımız ‘En İyi İşverenler’ listesi bizim için ödüllerin en kıymetlilerinden. Bu başarının bizi en çok sevindiren ve gururlandıran tarafı ise iş yükümüzün yüzde 45 oranında arttığı, ekiplerimizle fiziken ayrı kaldığımız böylesine olağan üstü bir dönemde bu ödülü almış olmamız” diye konuştu.

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