Gogoro, çok çok hafif Eeyo 1 elektrikli bisikletini tanıttı

Tayvanlı elektrikli scooter firması olan Gogoro, elektrikli bisikleti olan Eeyo 1S'i tanıttı. Tasarım anlamında modern çizgilere sahip olan Gogoro Eeyo1S ergonik yapısı ile kolay bir şekilde taşınabiliyor. 12 Kg ağırlığa sahip olan elektrikli bisiklet, kullanımı bir hayli rahat kılıyor. Bisikletin çatal, sele, jantlar, gidon, çamur koruyucu, zincir koruyucuların karbon-fiber ile bezenmesi hem hafiflik hemde modern çizgiler sağlıyor. Yurt-dışında da aynı zamanda ülkemizdeki MARTI gibi kiralama karşılığı kullanımı planlayan şirket, e-bisiklet sektöründe birinci olmayı hedefliyor.





"Bisiklet motoru arka attırcıda bulunuyor ve bisiklet direksiyonundan kontrol ediliyor"

Bisikletin hareket etmesini sağlayan motorun arka lastiğin attırıcı yerine konulması, hem moderniteyi hem de esteği bozmuyor. Maksimum 250W güce erişebilen Gogoro Eeyo1S güçlü torku ile eğimli zeminlerde üstün performans sunuyor. Farklı sürüş modu olan elektrikli bisiklet hangi konumda kullanmak istiyorsanız bu seçimide kullanıcılara bırakmış. Ayrıca disk freni bulunan Gogoro Eeyo1S frenlemede de herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. Ağırlık dağılımı özelliği olan lastikleri ile konforlu bir yolculuk sağlıyor. Google Eoyo uygulaması ile batarya şarj durumunu, kilit sisteminide kontrol edilebiliyor. ABD satış fiyatı 4.600 dolar olan elektrikli bisiklet eğer ülkemize gelirse (32 bin TL+ vergiler) fiyat etiketi ile karşımızda olacak.