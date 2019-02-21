0553 313 94 23

Godiva’nın dört ülkedeki hakları satılıyor

Yıldız Holding,Godiva'nın 100'den fazla pazar içerisinden dört ülkedeki operasyonunu satmak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:02
Godiva’nın dört ülkedeki hakları satılıyor

Yıldız Holding, Godiva’nın dört ülkedeki operasyonunu ve Belçika’daki fabrikasını Güney Koreli sermaye fonu MBK Partners’a satmak için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşmaya göre fon Godiva’nın faaliyet gösterdiği 100’den fazla pazarın içerisinden Japonya, Güney Kore, Avustralya’daki perakende ve dağıtım operasyonlarını alırken; Yeni Zelanda’da da pazar geliştirme hakkını elinde bulunduracak.

Godiva paketli ürünler, Japonya ve Güney Kore’deki e-ticaret noktaları ile 300’den fazla perakende mağazası da satış anlaşmasının kapsamında yer alıyor.

Şartlar açıklanmadı

Yıldız Holding, Godiva’nın bu dört ülke dışındaki tüm coğrafyalarda yer alan 100’den fazla pazardaki operasyonların ve dünyadaki Godiva markasının tüm haklarının sahibi olmaya ve markayı yönetmeye devam edecek. Bugün gerçekleştirilen anlaşma her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandı. Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı. Bu işlemin Belçika çalışan temsilcileriyle standart devir görüşmelerinin tamamlanması ve rekabet kurulunun bekleme süresinin dolması da dahil olmak üzere yasal şartların sağlanması sonrasında, 2019 yılı ortasında tamamlanması planlanıyor.

Mağaza sayısını ikiye katladık

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Godiva’nın büyümesine önemli katkı yaptıklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Markanın global cirosunu ve mağaza sayısını neredeyse ikiye katladık. Godiva’nın gösterdiği performanstan ve markanın hâlâ çok yüksek büyüme potansiyeli olduğunu görmekten son derece memnunuz. Sağlıklı ve güçlü bir büyüme için çok önemli bir karar aldık. Bu anlaşma portföyümüzdeki yüksek potansiyele sahip diğer bölgelerin hızlı büyüyebilmesi için ideal bir çözüm oldu.

Büyümemiz ivme kazanacak

Godiva CEO’su Annie Young-Scrivner ise satış anlaşmasının mevcut ve yeni pazarlarda büyümelerine ivme kazandıracağının altını çizdi. Bu adımla dünya genelinde 2 binden fazla yeni kafe açma planlarını süratle hayata geçireceklerini kaydeden Scrivner, “Böylece 5 kat büyüme hedefimizi tutturacağız” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:02
  1. Yıldız Holding
  2. Godiva
  3. Belçika
  4. Güney Koreli sermaye fonu MBK Partners
  5. Japonya
  6. Güney Kore
  7. Avustralya
  8. Yeni Zelanda
  9. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
  10. Godiva CEO’su Annie Young-Scrivner

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya karşısında
    1. GRAFİKLİ - A Milli Erkek Basketbol..
    2. Özyeğin Üniversitesi "en iyi 8..
    3. Huawei, IF Design 2019’da iki ödül..
    4. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları..
    5. Devlet desteğiyle kurulan fabrikada..
    6. Esnaf gezisi yapan Şahin’e sevgi seli
    7. İstanbul Valiliği "Afet riski olan..
    8. Optimum Garaj Günleri başlıyor
    9. Çanakkale'deki deprem
    10. Fiyatlar makul, tanzim satış..
    11. Osmangazili genç sultanlar iddialı
    12. İnşaat maliyet endeksi geçen yıl yüzde..
    13. (Özel) Omurilik felçli abla Melike ile..
    14. Doğu illeri için buzlanma ve çığ..
    15. ANTBİRLİK’ten çiftçiye ’satışı..
    16. Osmangazi’den asfalt harekatı
    17. Gram altın 229 lira seviyelerinde
    18. Dünyadaki Mars ’Sivadokya’ ziyaretçi..
    19. İnşaat maliyet endeksi Aralık’ta düştü
    20. Ertesi gün hapı cinsel hastalıklardan..
    21. Şampiyon krosçulardan Kaymakam..
    22. 57 yıldır aynı aileden baba ve oğlunun..
    23. Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar
    24. Kağıtsporlu tekvandoculardan 2 madalya
    25. Gençler katılımcılığı ulusal model..
    26. Dündar şehit ailelerini ziyaret etti
    27. Muş Şeker Fabrikasından çiftçiye 70..
    28. Kerç Boğazı’nda yanan gemiler 1 ay..
    29. Nilüfer’de su kesintisi
    30. AÜ’de bireysel gelişim farkındalık..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı