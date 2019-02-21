Godiva’nın dört ülkedeki hakları satılıyor

Yıldız Holding, Godiva’nın dört ülkedeki operasyonunu ve Belçika’daki fabrikasını Güney Koreli sermaye fonu MBK Partners’a satmak için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşmaya göre fon Godiva’nın faaliyet gösterdiği 100’den fazla pazarın içerisinden Japonya, Güney Kore, Avustralya’daki perakende ve dağıtım operasyonlarını alırken; Yeni Zelanda’da da pazar geliştirme hakkını elinde bulunduracak.

Godiva paketli ürünler, Japonya ve Güney Kore’deki e-ticaret noktaları ile 300’den fazla perakende mağazası da satış anlaşmasının kapsamında yer alıyor.

Şartlar açıklanmadı

Yıldız Holding, Godiva’nın bu dört ülke dışındaki tüm coğrafyalarda yer alan 100’den fazla pazardaki operasyonların ve dünyadaki Godiva markasının tüm haklarının sahibi olmaya ve markayı yönetmeye devam edecek. Bugün gerçekleştirilen anlaşma her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandı. Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı. Bu işlemin Belçika çalışan temsilcileriyle standart devir görüşmelerinin tamamlanması ve rekabet kurulunun bekleme süresinin dolması da dahil olmak üzere yasal şartların sağlanması sonrasında, 2019 yılı ortasında tamamlanması planlanıyor.

Mağaza sayısını ikiye katladık

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Godiva’nın büyümesine önemli katkı yaptıklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Markanın global cirosunu ve mağaza sayısını neredeyse ikiye katladık. Godiva’nın gösterdiği performanstan ve markanın hâlâ çok yüksek büyüme potansiyeli olduğunu görmekten son derece memnunuz. Sağlıklı ve güçlü bir büyüme için çok önemli bir karar aldık. Bu anlaşma portföyümüzdeki yüksek potansiyele sahip diğer bölgelerin hızlı büyüyebilmesi için ideal bir çözüm oldu.”

Büyümemiz ivme kazanacak

Godiva CEO’su Annie Young-Scrivner ise satış anlaşmasının mevcut ve yeni pazarlarda büyümelerine ivme kazandıracağının altını çizdi. Bu adımla dünya genelinde 2 binden fazla yeni kafe açma planlarını süratle hayata geçireceklerini kaydeden Scrivner, “Böylece 5 kat büyüme hedefimizi tutturacağız” dedi.