Türkiye tarihinin en büyük deprem faciasıyla karşı karşıya... 10 ili etkileyen deprem sebebiyle binlerce insanımız vefat etti. TÜm Türkiye birlik oldu ve deprem bölglerine yardım göndermeye başladı. Pek çok kişi ise dualar okuyarak enkaz altındakilere gönderiyor. Peki, deprem için hangi dualar okunmalı?

Göçük altındakiler için hangi dua edilmeli! Depremden korunmak için okunacak dualar

Deprem yaşandığında Yunus Peygamber'in duasının 1001 kez okunması, 1001 kez istiğfar getirilmesi ve 41 Fatiha okuması tavsiye ediliyor.

Yunus Peygamber’in duası:

Okunuşu: Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn.

Türkçe anlamı: Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Şüphesiz ben kendine zulmedenlerden oldum.

Ayrıca doğal afetlere yakalanmamak için şu duanın heh sabah ve akşam 3'er kez okunması din büyüklerince tavsiye ediliyor:

Okunuşu: Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.

Anlamı: İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi işitir ve bilir derse, ona hiçbir şey zarar vermez. (Ebû Dâvûd, Edeb, 101/5088; Tirmizî, Deavât, 13)