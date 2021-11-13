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Eğitim ''Göçmenlerinin Entegrasyonu” temalı söyleşiler gerçekleştirildi
Eğitim

''Göçmenlerinin Entegrasyonu” temalı söyleşiler gerçekleştirildi

EBYÜ’de “Eğitim Sosyolojisi ve İsveç’te Göçmenlerinin Entegrasyonu” temalı söyleşiler gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 09:05:17 - 2021-11-13 09:05:12
''Göçmenlerinin Entegrasyonu” temalı söyleşiler gerçekleştirildi

Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen söyleşilerde konuşmacı olarak İsveç Stockholm Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ali Osman yer aldı.

Söyleşiler 10.11.2021 ve 12.11.2021 tarihleri arasında, Çarşamba ve Cuma günleri akademisyenle ile Eğitim Fakültesi Toplantı Salonunda, Perşembe günü ise öğrenciler ile Eğitim Fakültesi Mavi Salonda gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde dinleyicilerle bir araya gelen konuşmacı Doç. Dr. Ali Osman, akademisyenler ile araştırma bazlı söyleşiler yaparak fikir alış-verişinde bulundu. Osman, öğrencilere yönelik ise “Göçmenlerin Entegrasyonu ve Eğitime Yansımaları” konusunda bir sunum yaparak ve soru-cevap şeklinde söyleşide bulundu.

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