Göçmenleri taşıyan tekne battı

Avrupa'ya gitmek üzere 6 gün önce Gambiya-Senegal sınırından yola çıkan ve Moritanya açıklarında alabora olan teknedeki en az 89 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afrika ülkesi Moritanya'nın resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü bir göçmen teknesinin Ndiago kentine yaklaşık 4 kilometre mesafede alabora olduğu açıklandı. Olayda 89 kişi hayatı kaybetti, sahil güvenlik ekibi aralarında 5 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişiyi kurtardı.

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Kurtarılan göçmenler tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'ya gitmek üzere 6 gün önce Gambiya-Senegal sınırından yola çıkan teknede en az 170 göçmenin bulunduğu ifade edildi.

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