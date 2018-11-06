Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği, kazada ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, ilçenin 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

Kazada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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