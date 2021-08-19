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Dünya Göçmenleri taşıyan bot battı: 39 ölü
Dünya

Göçmenleri taşıyan bot battı: 39 ölü

Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmenin bulunduğu botun Atlantik Okyanusu'nda batması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 23:41:00 -
Göçmenleri taşıyan bot battı: 39 ölü

İspanya haber ajansında yer alan habere göre, Kanarya Adaları'nın 250 kilometre kadar açığında düzensiz göçmenleri taşıyan botun yarı batmış ve devrilmiş halde bulunduğu kaydedildi.

Kurtulan 30 yaşlarındaki kadın göçmenin hayatta kalmayı başardığını ve yanındaki iki kişinin ölü olduğunu belirten yetkililer, kurtulan kadının botta 40 kişi olduklarını söylediğini ifade etti.

İspanyol yetkililer, bu yıl 15 Ağustos'a kadar 218 tekne veya botla 8 bin 222 düzensiz göçmenin Kanarya Adaları'na geldiğini ve bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 144'lük artış olduğunu açıkladı. 

 

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