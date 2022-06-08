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Dünya Göçmenleri taşıyan bir tekne daha battı! Ölü ve kayıplar var...
Dünya

Göçmenleri taşıyan bir tekne daha battı! Ölü ve kayıplar var...

İspanya'nın Murcia kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1'i çocuk 4 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 17:42:00 -
Göçmenleri taşıyan bir tekne daha battı! Ölü ve kayıplar var...

İspanya'nın Murcia kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1'i çocuk 4 kişi öldü.

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia özerk yönetimi yetkilileri tarafından basına verilen bilgilere göre, kıyıya 25 mil uzakta 17 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Batan teknedeki 1'i çocuk 4 kişi öldü.

Bir kişinin kayıp olduğu tekneden 12 kişinin de kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kayıp olan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

AA

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