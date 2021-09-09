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Yerel Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Yerel

Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Van'da göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 08:17:00 -
Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Gevaş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Bitlis istikametine seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 40 düzensiz göçmenden 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar, ekipler tarafından yola çıkarılarak ambulanslar Van'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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