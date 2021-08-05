Göçmenleri istemeyen Avrupa birbirini suçluyor

Münübe Yılmaz

İngiltere başbakanı Boris Johnson, İngiliz Kanalı’nda geçerek İngiltere’ye gelen göçmenleri durdurmadığı için Fransa’yı suçladı. 284 kişinin bulunduğu 8 botun Fransa’dan çıkarak İngiliz Kanalı üzerinden İngiltere’ye gelmesinin ardından açıklama yapan Johson “Fransa göçmenlerin İngiltere’ye geçişini engellemek için yeteri kadar çaba sarfetmiyor” ifadesinde bulundu. İngiltere’ye gelen göçmenler konusunda Fransa’yı gerekli önlemleri almamak ile suçlayan İngiliz Muhafazakar Parti üyesi Matt Vickers ise “Fransa’nın bu tutumunun sebebi ister isteksizlik, ister kapasite eksikliği olsun, kesinlikle onaylanmayan bir davranıştır” dedi. Göçmenlerin istedikleri ülkeye geçişlerini doğal bir hak olarak görmelerini kabul etmediklerini söyleyen Vickers, göçmenler ile ilgi Avustralya’yı örnek vererek, her yıl ortalama 50 bin göçmenin deniz yolu ile Avustralya’ye geçmeye çalıştığını ve bunlardan yaklaşık bin tanesinin denizde boğularak öldüğünü kaydetti. Vickers “Eğer İngiliz Kanalı’ndaki bu duruma engel olunmazsa durum daha da trajik bir hal alacaktır” diyerek, Fransa’nın bu konuda gerekli adımları atmaması halinde İngiltere’nin sorunu çözmek için gerekli sorumluluğu üzerine alacağını söyledi.