Göçmenlerden yeni taktik! Yunanistan'a böyle geçmeye çalıştı

Bodrum kıyılarından deniz yatağına binen 2 düzensiz göçmen, Yunanistan’ın Kos Adası'na gitmek üzere denize açıldı. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 2 düzensiz göçmen, yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalışırken denizde yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Daha önceleri de Avrupa'ya gidebilmek adına bir çok riskli yolu deneyen göçmenler, daha iyi bir hayat için ölümü bile göze alıp tüm zorluklara rağmen tüm yolları deneyerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar.