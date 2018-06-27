Göçmen operasyonu: 29 kişi yakalandı

Edirne Meriç'te, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 2 kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 kişi yakalandı.

Araçta bulunan bir plastik bot, iki kürek ve bot şişirme pompasına el konuldu.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA