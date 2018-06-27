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Göçmen operasyonu: 29 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen Suriye ve Pakistan uyruklu 29 kişi yakalandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:14
Göçmen operasyonu: 29 kişi yakalandı

Edirne Meriç'te, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 2 kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 kişi yakalandı. 

Araçta bulunan bir plastik bot, iki kürek ve bot şişirme pompasına el konuldu.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:14
  1. Edirne
  2. Meriç

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