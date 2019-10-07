Göçmen musakka nasıl yapılır? Bulgar musakkası tarifi Bu akşam farklı bir tarif hazırlamak istiyorum" diyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Bulgar mutfağına özgü göçmen musakka tarifi. Merak ettiğiniz, “Göçmen musakka nasıl yapılır?” sorusunun cevabı.

Bu akşam farklı bir tarif hazırlamak istiyorum" diyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Bulgar mutfağına özgü göçmen musakka tarifi. Merak ettiğiniz, “Göçmen musakka nasıl yapılır?” sorusunun cevabı. Bulgar musakkası tarifi Malzemeler: 6-7 adet patates

1 adet soğan

300 gram kıyma

1 yemek kaşığı salça

Sıvıyağ

Tuz

Karabiber

Pul biber Üzeri için; 3 adet yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı süt

250 gram kaşar peyniri Bir miktar sıvıyağı tencereye alın. Isınan yağın içerisine önce soğanı sonra kıymayı alıp kavurun. Ardından tencereye salça, tuz ve baharatlar ilave edilir. Küp küp doğranan patatesleri de tencereye ekleyin. Ardından tencereye patateslerin üzerini geçmeyecek kadar su koyun ve kapağı kapatın. Patatesler yumuşayınca ocağın altı kapatılır. Isıya dayanıklı cam fırın tepsisine pişirdiğiniz patatesleri boşaltın. Yemeği 10 dakika fırında pişirin. Bu arada yumurta, yoğurt ve sütü çırpın. Fırından çıkardığınız yemeğin içerisine sosu dökün ve tepsiyi yeniden fırına sürün. Patatesler kızarınca tepsiyi çıkarıp rende kaşar peynirini üzerine serpin. Tepsiyi yeniden fırına sürün. Peynir eriyince yemek pişmiş demektir. Afiyet olsun.

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