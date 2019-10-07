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Göçmen musakka nasıl yapılır? Bulgar musakkası tarifi

Bu akşam farklı bir tarif hazırlamak istiyorum" diyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Bulgar mutfağına özgü göçmen musakka tarifi. Merak ettiğiniz, “Göçmen musakka nasıl yapılır?” sorusunun cevabı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 08:41
Göçmen musakka nasıl yapılır? Bulgar musakkası tarifi

Bu akşam farklı bir tarif hazırlamak istiyorum" diyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Bulgar mutfağına özgü göçmen musakka tarifi. Merak ettiğiniz, “Göçmen musakka nasıl yapılır?” sorusunun cevabı.

Bulgar musakkası tarifi

Malzemeler:

  • 6-7 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 300 gram kıyma
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Sıvıyağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Üzeri için;

  • 3 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay bardağı süt
  • 250 gram kaşar peyniri 

Bir miktar sıvıyağı tencereye alın.

Isınan yağın içerisine önce soğanı sonra kıymayı alıp kavurun.

Ardından tencereye salça, tuz ve baharatlar ilave edilir.

Küp küp doğranan patatesleri de tencereye ekleyin.

Ardından tencereye patateslerin üzerini geçmeyecek kadar su koyun ve kapağı kapatın.

Patatesler yumuşayınca ocağın altı kapatılır.

Isıya dayanıklı cam fırın tepsisine pişirdiğiniz patatesleri boşaltın.

Yemeği 10 dakika fırında pişirin.

Bu arada yumurta, yoğurt ve sütü çırpın.

Fırından çıkardığınız yemeğin içerisine sosu dökün ve tepsiyi yeniden fırına sürün.

Patatesler kızarınca tepsiyi çıkarıp rende kaşar peynirini üzerine serpin.

Tepsiyi yeniden fırına sürün.

Peynir eriyince yemek pişmiş demektir.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 08:41
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