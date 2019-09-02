0553 313 94 23

"Göçmen krizi sadece Türkiye'nin meselesi değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "(Göçmen krizi) Kısa süre önce Ürdün ve Lübnan'daydım. Onlar da (uluslararası toplumdan) memnun değil. Bu, sadece Türkiye'nin problemi değil"- "Devlet bütçesinden 37 milyar dolar harcadık ancak uluslararası toplumdan aldığımız katkı 1 milyar dolardan daha az"- "S-400'ü almak zorundaydık. Çünkü bu bizim acil ihtiyacımız. En çok ihtiyacımız olduğu dönemde Hollanda, Almanya ve ABD füze bataryalarını sınırlarımızdan geri çekti"- "Rusya'dan S-400 alıyoruz. Ancak konu Kırım'a, Gürcistan ya da Moldova'ya gelince hemfikir değiliz. Bir ülke ile ticaret yapmanız dünyanın diğer ülkeleriyle bağları kopardığınız anlamına gelmez"

02 Eylül 2019 Pazartesi 19:10
"Göçmen krizi sadece Türkiye'nin meselesi değil"

BLED/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası toplumun göçmen kriziyle başa çıkma konusunda başarısız olduğunu kaydederek, "Kısa süre önce Ürdün ve Lübnan'daydım. Onlar da (uluslararası toplumdan) memnun değil. Bu, sadece Türkiye'nin problemi değil." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen "Bled Stratejik Forumu" kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ve Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec'in katıldığı "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" başlıklı panelde konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Suriyelilere yardım ve tam üyelik gibi konularda Türkiye'ye olan taahhütlerini yerine getirmediğini hatırlatan Çavuşoğlu, uluslararası kamuoyunun da düzensiz göçle mücadelede sınıfta kaldığını söyledi.

Çavuşoğlu, uluslararası toplumun, göç kaynağı ülkelerle yeterli dayanışma göstermediğini belirterek, dünyada yerinden edilmiş 70 milyon insan bulunduğunu ve bu rakamın 2. Dünya Savaşı sırasında yerinden edilenlerin sayısından fazla olduğunu dile getirdi.

- "Devlet bütçesinden 37 milyar dolar harcadık"

Türkiye'nin göç konusunda transit bir ülke olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Devlet bütçesinden 37 milyar dolar harcadık ancak uluslararası toplumdan aldığımız katkı 1 milyar dolardan daha az." dedi.

Çavuşoğlu, başta AB olmak üzere uluslararası toplumun, göçmenlere yönelik uyum politikalarında da başarısız olduğuna dikkati çekerek, göçmenlerin kaynak ülkelere dönüşü konusunda strateji üretmekten uzak olunduğuna işaret etti.

Göç krizinin, farklı boyutları olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Kısa süre önce Ürdün ve Lübnan'daydım. Onlar da (uluslararası toplumdan) memnun değil. Bu sadece Türkiye'nin problemi değil." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımına ilişkin, Slovakya ve Yunanistan'ın da Rusya'dan S-300 satın aldığını anımsattı.

Türkiye'nin NATO misyonlarına en yoğun katkı yapan beş ülkeden biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, kurucu üyesi oldukları AB Komisyonu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki katkılarının önemine dikkati çekti.

- "S-400 almak zorundaydık"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin egemen bir ülke olduğunun altını çizerek, "S-400'ü almak zorundaydık. Çünkü bu bizim acil ihtiyacımız. En çok ihtiyacımız olduğu dönemde Hollanda, Almanya ve ABD füze bataryalarını sınırlarımızdan geri çekti. ABD'den alabiliyorsak Patriot alırız. Alamıyorsak da kendimiz üretene kadar füze savunma sistemini Rusya'dan alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dünyanın değişik bölgeleriyle ilişkilerini güçlendirme konusunda adımlar attığını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin, Afrika, Latin Amerika ya da Asya politikaları, Batı politikalarının alternatifi değildir." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerinin Batı'dan uzaklaşma anlamına gelmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 50'sini Rusya'dan karşılıyoruz ancak Almanya ihtiyacının yüzde 100'ünü Rusya'dan satın alıyor. Rusya'dan S-400 alıyoruz. Ancak konu Kırım'a, Gürcistan ya da Moldova'ya gelince hemfikir değiliz. Rusya ile Suriye konusunda birlikte çalışıyoruz ancak zaman zaman fikir ayrılıklarımız oluyor. Bir ülke ile ticaret yapmanız dünyanın diğer ülkeleriyle bağları kopardığınız anlamına gelmez."

Rus uçağını düşürdüklerinde NATO müttefiki mevkidaşlarının Rusya ile ilişkileri normalleştirme konusunda tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Aynı meslektaşlara NATO bakanlar toplantısında söyledim. 'Sen, sen, sen, Rusya ile ilişkileri normalleştirmemiz tavsiyesi yapmamış mıydınız? O zaman şimdi neden bunu sorun ediyorsunuz?' Gülmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 19:10
  1. - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Bled Stratejik Forumu
  3. Slovenya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arap ülkeleri 'kınama'yı bıraktı, ricada bulundu: Kudüs kararınızı gözden geçirin
    1. Arap ülkeleri 'kınama'yı bıraktı,..
    2. Florin Andone Galatasaray’da
    3. Gürpınar Kaymakamı Sayar göreve başladı
    4. 105 yaşında hacı olan Fikriye nine..
    5. Hakkari’de taksimetre denetimi yapıldı
    6. Elazığ'da korkutan deprem
    7. Boşanma aşamasındaki karısını başından..
    8. Çelikel: "Organize edilmiş bir..
    9. Endonezya'da zincirleme trafik kazası:..
    10. "Göçmen krizi sadece Türkiye'nin..
    11. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    12. Bursa’da 5 bin kadın ve genç bu..
    13. "Galatasaray'ın beni daha önceden..
    14. RTÜK'ün CHP'li Üyesi İlhan Taşçı'dan..
    15. DEAŞ'ın bomba uzmanı Osmaniye'de..
    16. "ABD'den çekinmiyoruz"
    17. Kalp krizi geçiren biri nasıl..
    18. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    19. İnegölspor Emre Öztürk ile anlaştı
    20. Ali Erbaş’ın istifasını isteyen..
    21. Premier Lig'e Türk sponsor
    22. D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı’yı..
    23. Drift atan sürücülere 5 bin lira ceza
    24. İncirlik Hava Üssü'nde 150 kişi işten..
    25. "Abu Dabi milisleriyle diyalog yalnız..
    26. Portakallı aşure nasıl yapılır?..
    27. Allahyar Sayyadmanesh İstanbulspor’da
    28. Sivas’ta yoldan çıkan otomobil..
    29. Gürcü sporcular Erzurum'da madalya..
    30. Trump alay etmişti, İran patlamanın..
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak