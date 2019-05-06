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Göçmen Konutlar Göçmen Konutları renklendi

Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde uygun olan yerlere yeşil alan ve parklar yapılıyor.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:54
Göçmen Konutlar Göçmen Konutları renklendi

Park ve Bahçeler ekipleri Dinkçiler Mahallesi’nde bulunan Göçmen Konutları mevkiine de yeni bir park inşa etti. Toplam 2 bin 200 metrekare alan üzerine oturan projede park bin 230 metrekare yeşil alana sahip. 180 metrekarelik çocuk oyun gurubu yanında toplam 220 metrekarelik alanın 110 metrekaresi açık kafeterya olarak düşünülürken kapalı kafeterya alanı da unutulmadı. Ebeveynler, bu kafeteryada çocuklarını konforlu bir şekilde takip edebilecek. Göçmen Konutları’nda, vatandaşın rahatlıkla vakit geçirebileceği parkın yanı sıra, renkli trafolara bir yenisi daha eklendi. Farklı hayvan motifl eri ile renklenen trafo, çocukların ‘Panda her yerden bizi izliyor’ söylemleri ile meraklı bakışları üzerinde topluyor

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:54
  1. Altıeylül Belediyesi

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