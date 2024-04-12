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Yerel Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik “Kalkan-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik “Kalkan-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-12 08:38:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-19" operasyonları kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı paylaşımda verdiği bilgilere göre; Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, güvenlik güçleri tarafından 103’ü İstanbul’da olmak üzere, 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde, 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan bin 177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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