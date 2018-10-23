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Göçmen kaçakçıları tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde göçmen kaçakçığılı yapanlara karşı operasyon düzenleyen polis şüphelileri suçüstü yakaladı. Operasyonda, KKTC bayraklı botla göçmen kaçırmaya çalıştıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

23 Ekim 2018 Salı 17:09
Göçmen kaçakçıları tutuklandı

Mersin'de Anamurium Antik Kenti sahilinde şüpheli bir bot ihbarı alan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye hareket edip kaçak göçmenleri taşıdığı belirlenen KKTC bayraklı bottaki T.Y. (27), M.L. (21) ve M.S.'yi (44) gözaltına alıp, kaçmaya çalışan O.T. (19) ile F.A.'yı (37) da kıskıvrak yakaladı.

Sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan O.T. ile F.A. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Teknedeki 2 yabancı uyruklu göçmen ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:09
  1. Mersin
  2. Göçmen kaçakçılığı
  3. göçmen kaçakçıları
  4. Tutuklama

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