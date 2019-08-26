0553 313 94 23

Göçmen kaçakçıları bunu da yaptı

Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan değişik ülkelere ait 87 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:48
Göçmen kaçakçıları bunu da yaptı

Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan değişik ülkelere ait 87 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Kaçacakları tekneyi parçalar halinde getirdiler


Muğla’nın Datça ilçesinde gece saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Mobil Radar timi, Gavur deresi bölgesinde karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Ekiplerin karada yaptığı incelemede 16 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olarak değerlendirilen bir Suriye ve bir Türk yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan aramada, düzensiz göçmenlerin kaçışında kullanılacağı değerlendirilen tekne parçaları bulundu. Olayda kullanılan 35 VF 357 plakalı araca da el konuldu. Parçalar halinde sahile getirildiği değerlendirilen tekne parçaları ile birlikte yakalanan iki göçmen kaçakçısı Datça İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.


Yine Datça Emecik Mahallesi güneyinde lastik bot ile ülkeyi terk etme nazırlığında olan 34, Bodrum Karadada açıklarında 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Muğla’da bir gece içinde yakalanan 87 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabiga’ya FIFA standartlarında futbol sahası
    1. Karabiga’ya FIFA standartlarında..
    2. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Bakan Dönmez 'Türkiye Doğu..
    5. Eve giren polisler 5 günlük cesetle..
    6. İsrail'in Lübnan hava sahasındaki..
    7. Memur-Sen, Kırşehir’de ‘Emeğe saygı’..
    8. Gaziantep’te şüpheli ölüm
    9. Beton ve büz fabrikasında boru ve baca..
    10. Öğrenci evi projesi Univa’dan yeni..
    11. Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin..
    12. Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini..
    13. Brezilya Amazonlar'daki yangınlara..
    14. Hilmi Güler’in tarım projesi büyüyor
    15. Memur Sen Aydın Şube Başkanı Aygül;..
    16. Bodrum Lezzet Günleri’nde lezzet..
    17. Napoli’deki cezaevinden 100 yıl sonra..
    18. Fen Bilimleri Öğretmenleri ESOGÜ’de..
    19. Memurlar zam için meydana indi
    20. Memur-Sen’den “toplu sözleşme”..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı