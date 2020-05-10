  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Göçerler baharda kışa yakalandı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayvan sürüleriyle yol alan göçerlere bahar ayında kışı yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:22:59 -
Göçerler baharda kışa yakalandı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayvan sürüleriyle yol alan göçerlere bahar ayında kışı yaşattı.


Yaz boyunca koyun sürülerini otlatmak için Çayırlı ilçesine bağlı Esendoruk yaylasına çıkan göçerler, kara yakalandı. Mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaşan göçerler, “Karın yağmasıyla çok sıkıntı çektik. Kar yağışına yakalanmamak için çok mücadele ettik ama başarılı olamadık. Kar bizi yolda yakaladı. İnşallah daha fazla kardan etkilenmeyiz” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı