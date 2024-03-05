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Aktüel Göç yolundaki denizanaları onların avı oldu
Aktüel

Göç yolundaki denizanaları onların avı oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-05 10:09:00 -
Göç yolundaki denizanaları onların avı oldu

ANTALYA Körfezi'nde sıklıkla görülen, kıyıya kadar yaklaştığı için tedirginliğe neden olan denizanaları, çıyanların saldırısına uğruyor. Deniz çıyanlarının denizanasını yediği anları görüntüleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bir denizanasının üzerinde 30 çıyan saydık. Şu anda çıyanların denizanalarına yoğun saldırısı var" dedi.

Antalya Körfezi'nde son günlerde sıklıkla görülen denizanası geçişleri, rüzgar, dalga ve akıntı nedeniyle kıyıya kadar yaklaştı. Tedirginliğe neden olan geçişle ilgili, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geçişin İskenderun Körfezi ile Suriye ve İsrail kıyılarında çoğalan denizanalarından kaynaklı olduğunu söyledi.

Yaptıkları dalışlarda denizanası örnekleri de alan Prof. Dr. Gökoğlu, inceleme yapıp denizanalarıyla ilgili rapor da hazırlıyor. Prof. Dr. Gökoğlu, yaptıkları bir dalışta özellikle Antalya'nın falez diplerinde yoğunlukla görülen deniz çıyanlarının denizanalarına saldırıp yediği anları görüntüledi. Büyük bir denizanasının üzerinde 30 kadar deniz çıyanı olduğunu gördüklerini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "12 metrekarelik alanda bir denizanası olacak şekilde popülasyon var şu anda. Bu her yıl olan bir durum, yaz mevsimine doğru azalacak. Zaman zaman kıyılara vurduklarını da görüyoruz. Şu anda dibe inen denizanalarını çıyanlar yiyor. Çok sayıda çıyan üzerine çıkıyor ve yerden yükselemiyorlar. Bu şekilde tüketiyorlar" dedi.

Denizanalarının doğal avcısının çıyanlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, "Bunlar ekosistemde leşçil beslenen canlılar. Bir denizanasının üzerinde 30 çıyan saydık. Çıyanlarda doyma olayı da yok. Bir yerden yer, bir yerden boşaltım yapar. Sülük benzeri canlılardır. Şu anda çıyanların denizanalarına yoğun saldırısı var" diye konuştu. (DHA)

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