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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları neler? İl Göç Uzman Yardımcılığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, toplam 45 adet İl Göç Uzman Yardımcısı alınacağını duyurdu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları neler?

17 Ekim 2019 Perşembe 17:46
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları neler? İl Göç Uzman Yardımcılığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, toplam 45 adet İl Göç Uzman Yardımcısı alınacağını duyurdu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları neler?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, 18 - 28 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından https://aybu.edu.tr/gpm/ internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden online olarak alınacak.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar 01 Kasım 2019 tarihinde https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinde ilan edilecek olup adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak.

Sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar 04 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 09.00'dan 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 90,00 TL (Doksan Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı)belirtilerek yatıracaklardır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları neler?

Sınava girmeye hak kazanan adaylar 01 Kasım 2019 tarihinde https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinde ilan edilecek olup adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak.

Sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar 04 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 09.00'dan 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 90,00 TL (Doksan Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı)belirtilerek yatıracaklardır.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:46
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