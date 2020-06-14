Göç Filmleri Festivali, göçmenlerin medeniyete katkısını anlatacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Göç Filmleri Festivali (UGFF) Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü, göçmenlerin medeniyet tarihine katkılarını dünya kamuoyuna yansıtmak istediklerini belirterek, "Göç, medeniyetler inşa eden bir olgu ve insanlık tarihi boyunca yaşanmış bir hadise. Amacımız, göç etmek zorunda olan insanların ötekileştirilmemesi gerektiğini vurgulamak ve göçün insani boyutundan ve güzelliklerinden bahsetmek. Medeniyete, müziğe, giyime ve edebiyata katkılarını hatırlatmak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin (UGFF), açılışı bu akşam gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış ve kapanış törenleri, fotoğraf gerçekliğine en yakın görüntüyü sunan gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştiriliyor.



Gaziantep'te yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen festivalin açılışı, sanal olarak oluşturulacak Gaziantep'teki tarihi Mecidiye Han'da yapılacak.



Festivalin 21 Haziran'daki kapanışı ise İngiltere'deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe'nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede izleyiciyle buluşacak.

Yeni nesil açılış töreninde, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı jüri ile "Uluslararası Uzun Metraj", "Unicef Uluslararası Kısa Film" ve "Aynı Gemi Kısa Film" olmak üzere üç kategoride yarışacak filmler de tanıtılıyor. Törende, "Onur Ödülü" ve "Sınırsız İyilik Ödülü" verilecek.

AA muhabirine, festivale ilişkin değerlendirmelerde bulan Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılışında farklı ülkelerden 20'den fazla sanatçının dijital ortamda bir araya geleceğini söyledi.

"Gaziantep Yolunda" türküsünün özel enstrümanlar ile seslendirileceği "Göçün Sesi" performansının da gerçekleştirileceğini kaydeden Tütüncü, "Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne yaklaşık 30 ülkeden katılım olacak. Teknoloji kullanımında öncü ve örnek olacak bir projeye imza attık. Oscar ve Cannes film festivallerinde çok sayıda ödül almış isimler katılacak. Festivalimizin ‘Oscarlı’ Onursal Başkanı, usta sinema ve tiyatro oyuncusu F. Murray Abraham, Uzun Metraj Juri Başkanı ise Nuri Bilge Ceylan. Ayrıca çok sayıda usta oyuncu ve yönetmen de festivale katılacak." diye konuştu.

Dünyada ilk kez göç temalı bir festivalin gerçekleştirildiğini söyleyen Tütüncü, "Göç konusunu kanayan bir yara. Oysa göç, medeniyetler inşa eden bir olgu ve insanlık tarihi boyunca yaşanmış bir hadise. Amacımız, göç etmek zorunda olan insanların ötekileştirilmemesi gerektiğini vurgulamak ve göçün insani boyutundan ve güzelliklerinden bahsetmek. Medeniyete, müziğe, giyime ve edebiyata katkılarını hatırlatmak. En önemli hedefimiz ise uluslararası kamuoyuna bu meselenin kabul edilebilir bir durum olduğunu göstermek." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıl başka bir ülkede festivali devam ettirmek istediklerini söyleyen Tütüncü, şöyle konuştu:

"Çünkü göç meselesi bir süre daha devam edeceğe benziyor. Temennimiz bunun geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de kültür ve medeniyetin zenginleşmesine katkı sağlamasıdır. Biz hep bu topraklara göç ederek geldiğimiz ve bu topraklarda büyük bir medeniyet kurduğumuz vurgusunu yapıyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrası çalışma vesilesiyle Avrupa'ya da göç ettik. Dolayısıyla göç bizim de tarihimiz ve bir tarafımız.

Tabii göç deyince insanlar, denizlerde yaşanan trajik manzaraları hatırlıyor. Biz bu filmlerle bunun, göçün sadece bir yüzü olduğunu, meselenin çok daha farklı yönleri olduğunu göstermeye çalışacağız. Göçmenler yaşadıkları coğrafyalardaki sıkıntılardan kaçan ve yeni yaşamlar kurmaya çalışan insanlar. Bizler bunu anlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak, göç olgusunun olumlu taraflarını görmek zorundayız."

- "Festival mekanımız web sayfamız"

Tütüncü, festivalle göç olgusunu sinema yoluyla uluslararası kamuoyunun dikkatine sunarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Göç konusunda Türkiye'nin başarılı bir sınav verdiğini vurgulayan Tütüncü, filmlerin ya yönetmeni ya oyuncusu ya da senaristinin mutlaka göçle ilintili ve göç hatırası olan isimlerden seçildiğini kaydetti.

Tütüncü şöyle devam etti:

"Göçün içinde pek çok hikaye var. Sinema bu hikayelere odaklandığı için bunu anlatmak iyi bir kanal gerçekten. Bu projemizi duyurduğumuzda dünya kamuoyuyla, göçmenlere daha iyi bir alan açılması, onların yaşadığı güçlüklerin daha iyi anlaşılması konularında hemfikir olduğumuzu gördük. Bu konuyu ilk defa Türkiye olarak gündeme getirmekten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Katılımcıların tanınmış olması konunun uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti."

Festivalin kapanış toplantısını İngiltere'de yapmayı planladıklarını kaydeden Tütüncü, "Festivalde, dijitalin sağladığı avantajları da kullanıyoruz. Türkiye'de, Türk yazılımcılar ve mühendisler tarafından üretilen yeni nesil bir teknoloji aracılığıyla, dünyada ilk kez, sanal ortamda hazırlanmasına rağmen gerçeğinden ayırt edilemeyecek kalitede bir festival sunumu gerçekleştirdik.

www.migrationff.com adlı web sayfamız aslında bizim festival mekanımız. Burada hem filmler için ücretsiz bilet temin ediliyor. Hem ünlü sinemacılarla düzenleyeceğimiz söyleşiler, etkinlik ve sergilere erişilebiliyor. Açılışımız da bu akşam Gaziantep Mecidiye Han'dan dijital olarak yayınlanarak, TV ekranlarından seyirciyle buluşacak. Kovid-19 salgının getirmiş olduğu kısıtlamayı teknolojik imkanlarla aşmaya çalıştık." bilgilerini paylaştı.