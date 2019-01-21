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Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle gözlerin çevrildiği tarihi ören yeri, sömestr tatili ve sıcak havayı fırsat bilen yerli ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

21 Ocak 2019 Pazartesi 10:54
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi ziyaret eden yüzlerce kişi, Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buluyor.

"Yoğunluk dikkat çekici"

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin geçen yılın aynı dönemine göre çok daha fazla kişiyi ağırladığını söyledi.

Özellikle kentteki hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve sömestr tatili dolayısıyla ciddi bir ziyaretçi kitlesinin oluştuğunu vurgulayan Çoban, bu yıl kentin Göbeklitepe ile tarihi bir ziyaretçi rekoru kıracağına inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçi ağırladıklarını vurgulayan Çoban, "Turizm ve seyahat acenteleri Göbeklitepe için özel turlar düzenliyor. Kış olmasına rağmen önceki yıllara göre hayli dikkat çekici bir yoğunluk var. Sırf Göbeklitepe için kente gelenler çoğunlukta bulunuyor. Yoğunluğun sömestr tatili boyunca sürmesini bekliyoruz." dedi.

"İnsan çok etkileniyor"

Van'dan 5 kişilik ailesiyle Göbeklitepe'ye gelen Mahmut Esat Partal da ilk defa gördükleri ören yerine hayran kaldıklarını söyledi.

"İnsanlık tarihinin başlangıç noktasında" bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Partal, "Göbeklitepe'yi incelemeye geldik. Gerçekten de insan çok etkileniyor. Neolitik döneme ait çok sayıda eser var. Ülkemizin her tarafı tarihle dolu, bunun en iyi göstergesi ise tam da burasıdır. Böylesi tarihe sahip bir ülkenin vatandaşı olduğumuz için gurur duyuyorum." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Hikmet Eren ise Malatya'dan Göbeklitepe'yi görmek için geldiğini belirtti.

Daha önce televizyondan gördüğü ören yerine ilk defa ziyarette bulunduğunu anlatan Eren, Göbeklitepe'nin Türkiye'ye kazandırılmasında ve tanıtılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:54
  1. Van
  2. Malatya
  3. Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban
  4. Göbeklitepe
  5. İlgi
  6. Şanlıurfa
  7. Ziyaretçi akını
  8. Anadolu Ajansı

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