Göbeklitepe’de balonla seyir

Şanlıurfa’da, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de, sıcak hava balonu turları için test uçuşuna başlandı. Keşfinin ardından bilinirliği ve ağırladığı ziyaretçi sayısı her geçen gün artan tarihi mekan, 2019’un “Göbeklitepe Yılı” ilan edilmesinin ardından daha çok insanın dikkatini çekmeye başladı. Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ, Şanlıurfa’ya gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını artırmak ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla valilik ve büyükşehir belediyesi koordinasyonunda çalışma başlattı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonrasında gerekli izinlerin alınmasının ardından Göbeklitepe’de test uçuşlarına başlandı.

Kapadokya'ya rakip olacak

Test uçuşlarının 1 ay içerisinde tamamlanmasının ardından başlayacak ticari amaçlı balon uçuşlarıyla ziyaretçiler, tarihi mekanın tamamını görebilecek bir rotada seyahat edebilecek. Sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel, Göbeklitepe’de uçuş gerçekleştirmek için 2,5 yıldır çalıştıklarını belirtti. Bölgede 4 gündür test uçuşları yaptıklarını anlatan Ezel, “Test uçuşlarımızla bölgedeki hem iniş kalkış yerlerini hem de rüzgar durumlarını ölçüyoruz. Test uçuşlarımızın sonrasında yaklaşık 1 ile 1,5 ay içerisinde ticari uçuşlarımıza başlayacak duruma gelmiş olacağız. Bu konuda oldukça heyecanlıyız” dedi. Ezel, bölge halkının kendilerine büyük ilgi gösterip destek olduğunu, turizme yeni bir değer kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Test uçuşlarının çok verimli geçtiğini ve bu durumun kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Ezel, ilk etapta 2 balon ile uçuşların başlayacağını, talebe göre bunun değişebileceğini belirterek, “Kapadokya’dan sonra Türkiye’de balon uçuş merkezi olabilecek yeri Türkiye’ye kazandırmak hem bizi mutlu ediyor h