Göbek yağları neden zor erir?

GÖBEK YAĞLARI NASIL ERİR?

DOĞRU EGZERSİZ:

Göbek yağlarını eritmenin en kolay yollarından biri doğru egzersiz yollarının tercih edilmesidir. Göbek eritmek için ağırlık ve kardiyo hareketleri daha etkilidir. Dakikalarca mekik çekmekten ziyade, daha fonsiyonel olan karın ve sırt egzersizleri daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Haftada en az üç gün, yarım saat yapılan bu tür egzersizler karın yağlarını eritmeye yardımcı olur. Egzersizleri sabah kahvaltısından önce yapmak da gece boyunca biriken fazla kalorileri yakmayı kolaylaştırır.

İŞLENMEMİŞ GIDALAR:

İşlenmiş gıdaları fazla tüketmek de karın yağlarına sebebiyet vermektedir. Beyaz ekmek, kraker, biskuvi ve cips gibi yağ oranı yüksek gıdalar, bel bölgesinde yağlanmayı kolaylaştırır. Bunun yerine antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeler tüketmek ise bek bölgesini inceltmede, sporla birleştiği zaman etkili sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

DENGELİ BESLENME:

Sık ve küçük porsiyonlar halinde yemek, şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durmak, göbek yağlarından kurtulmayı sağlar. Özellikle akşam yemeklerinde sebze ağırlıklı menüler tercih edilmelidir.

Metabolizmanın daha yavaş olduğu akşam saatlerinde yapılan egzersiz, metabolizma hızını artırarak, vücutta birikmiş yağları daha hızlı yakmayı hızlandırır. Ayrıca ana öğünler sonrası bir miktar sirke içmek de göbek yağlarının erimesini sağlamaktadır.

TUZ BANYOSU:

Kaba tuzla banyo yapmak karın yağlarının yakılmasına yardımcıdır. Marketten alınan kaba tuz, banyoda sıcak suyla seyreltilerek karın bölgesine sürülür ve masaj yapılır. Yaklaşık 15 dakika boyunca yapılan masaj sonrası, vücut durulanır. Böylece karın kasları çalıştırılır ve yağ yakımı hızlanır. Kan dolaşımını hızlandıran masaj, daha çok kalori yakılmasını kolaylaştırmaktadır.

DÜZENLİ UYKU:

Günde 6 saatten az uyumak da göbek yağlarını erimeyi zorlaştırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre günde en az 8 saat uyumak, metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını artırıyor.

STRES:

Stresli bir hayat, bel çevresi yağlarının oluşmasına öncülük eder. Stres azaltan aktivitelere yönelmek ve yeni ilgi alanları oluşturmak, stresin zararlı etkilerinden vücudu korur.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.