Göbek yağları nasıl erir? 4 günde göbek eriten kür

10 günde göbek eriten diyet: Kısa sürede göbek eriten egzersizler....

4 Günde göbek eriten kür

Yağlı ve aşırı şekerli beslenmekten kaynaklı bel ve göbek bölgesinde yağlanmalar ve şişkinler başlar. Doğru beslenme taktikleriyle bu yağlanmanın kısa sürede geçmesi oldukça muhtemeldir. 4 günde göbek ve bel bölgesini incelten kür tarifi için malzemeler:

1 adet kapya biber

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Yarım demet maydanoz

1,5 su bardağı kefir

4 Günde göbek eriten kür nasıl yapılır?

Kapya biber ince ince dilimlenir, üzerine keten tohumu ve chia tohumu ilave edilir. Yarım demet maydanoz ince ince kıyılır ve karışımın üzerine eklenir. Son olarak 1,5 su bardağı kefiri de ilave ettikten sonra karıştırarak tüketilebilir. Kilo verme süresini hızlandırmak için hazırlanan kür, öğle ya da akşam öğünleri yerine yenmesi tavsiye edilir. Böylece vücudun toksinlerden arınmasının yanında ortaya çıkan kalori açığı sayesinde daha kısa sürede kalıcı kilo verilebilir.

Hem sağlıklı hem de besleyici olan göbek eriten kür tarifi isteğe bağlı olarak blenderden geçerek sıvı olarak da tüketilebilir. Vücudun günlük vitamin ve mineral ihtiyacının en sağlıklı şekilde karşılayan keten tohumlu kür sayesinde kilo verirken iç organların sağlığı da korunur.

Evde yapabileceğin göbek eritme hareketi

Flutter Kicks

Plank

Crunch

Swiss Ball Crunches

Russian Twist

Mountain Climber