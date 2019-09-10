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Göbek fıtığı belirtileri nelerdir? Göbek fıtığı nedir? Göbek fıtığı nasıl iyileşir? Göbek fıtığı neden olur?

Fıtık hastalığının en nadir görülen türü olan göbek fıtığı yaşamı ciddi oranda etkileyen bir rahatsızlık.

10 Eylül 2019 Salı 16:01
Göbek fıtığı belirtileri nelerdir? Göbek fıtığı nedir? Göbek fıtığı nasıl iyileşir? Göbek fıtığı neden olur?

Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen göbek fıtığı, hamilelik sebebiyle ortaya çıkabilirken genetik faktörler ve yanlış fiziksel aktiviteler de bu hastalığın başlıca nedenlerinden.

GÖBEK FITIĞI NEDİR?

Bu rahatsızlık göbek ve çevresinde gelişir. Normalde içe doğru olan göbekte dışa doğru fındık büyüklüğünde ya da daha büyük bir yapısal bozukluk ortaya çıkar. Genellikle sporla ilgilenenlerde, yanlış fiziksel hareketlerde bulunanlarda, çoğunlukla hamilelerde ya da kalıtsal olarak görülen bir hastalıktır.

NEDEN OLUR?

Karın iç basıncının şiddetli bir şekilde artması, aşırı kilo, dikkatsiz ve ani hareketler, karnı aşırı zorlayarak ıkınma, fazla yük kaldırma, kabızlık, prostat ve hamilelik neticesinde Göbek fıtığı ortaya çıkabilir.

BELİRTİLERİ NEDİR VE NASIL İYİLEŞİR?

Göbekte dışarı doğru fındık ya da daha büyük bir yapıda ortaya çıkan yuvarlak sertlik en belirgin özelliğidir. Hareketlerde zorlanma, aşırı ağrı da diğer belirtileri..

Göbek fıtığının tek tedavisi ameliyattır. Bu sebeple, karşılaşıldığı anda fazla zorlamadan direkt doktora görünerek tedavi edilmesi gerekir.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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