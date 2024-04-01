Göbek eriten diyet: Beklenmedik azalma sağlıyor! Ünlü isimler alternatif olarak bunu yapıyor! O işlemler

Fazla kilolarından kurtulmak için çok zor bahaneleri ileri sürenleri için İşte size çok ama çok kolay karışım!

Malzemeler:

-3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt

-yarım limon suyu

-1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Yapılışı:

3 malzemeyi verilen ölçülerle karıştıralım.

Gece yatmadan yarım saat önce yiyelim.

Bir kaç gün değil bir kaç hafta tüketelim.

Hem bayanlar hem erkekler güvenle uygulayabilir. Göbek eritmede bir numaralı kürdür.