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Kadın - Aile Göbek eriten diyet: Beklenmedik azalma sağlıyor! Ünlü isimler alternatif olarak bunu yapıyor! O işlemler
Kadın - Aile

Göbek eriten diyet: Beklenmedik azalma sağlıyor! Ünlü isimler alternatif olarak bunu yapıyor! O işlemler

Yeniakit Publisher
2024-04-01 19:08:00 - 2024-04-01 19:11:26
Göbek eriten diyet: Beklenmedik azalma sağlıyor! Ünlü isimler alternatif olarak bunu yapıyor! O işlemler

Fazla kilolarından kurtulmak, sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmak isteyenler diyet listelerine yöneliyor. Listeler merakla takip ediliyor. Yeme ve içme alışkanlığına bağlı olarak değişen kilo kontrolünü sağlamak mümkün! Bu diyet tarifi hem sağlıklı hem de aç bırakmadan fazla yağlardan kurtarıyor

Fazla kilolarından kurtulmak için çok zor bahaneleri ileri sürenleri için İşte size çok ama çok kolay karışım!

Malzemeler:

-3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
-yarım limon suyu
-1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Yapılışı:

3 malzemeyi verilen ölçülerle karıştıralım.
Gece yatmadan yarım saat önce yiyelim.
Bir kaç gün değil bir kaç hafta tüketelim.
Hem bayanlar hem erkekler güvenle uygulayabilir. Göbek eritmede bir numaralı kürdür.

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