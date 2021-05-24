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Kadın - Aile Göbek bölgesindeki yağlar nasıl eritilir?
Kadın - Aile

Göbek bölgesindeki yağlar nasıl eritilir?

Göbek eritmek için ne yapılır? Hem kadınlar hem de erkekler zaman zaman göbek çevresinde oluşan yağlardan kurtulmak ister. Göbek bölgesindeki fazlalıklardan kurtulmak içinse yediğinizi içtiğinize dikkat etmek kadar spor ihmal etmemeniz gerekiyor. Peki, göbek bölgesini eritmek için neler yapmak gerekir?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 17:28:00 -
Göbek bölgesindeki yağlar nasıl eritilir?

Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme gibi sebepler özellikle göbek çevresinde simit görüntüsünün oluşmasına yol açıyor. Söz konusu yağlardan kurtulmak isteyenler ise 'Göbek nasıl erir?' sorusuna cevap arıyor.

Göbek bölgesindeki yağlar nasıl eritilir?

Öncelikli olarak kilo vermek için kısa hedefler değil uzun vadeli planlar yapmalısınız. 5 günde 3 kilo gibi hedefler kalıcı zayıflama sağlamayacaktır. İkinci olaraksa güne sporla başlamak son derece önemli. Sabah aç karna yapılan spor göbek bölgesinde hızla yağ yakılmasını sağlıyor. Yapılan çalışmalar protein yönünden zengin beslenenlerde göbek çevresi yağının daha hızlı eridiğini göstermektedir. Bu sebeple et, balık, yumurta gibi gıdaları sofralarınızdan eksik etmemeniz gerekiyor.

Yemeklerin yanında meyve suyu ya da gazlı içecek tüketiyorsanız; bu da kilo vermenizin önünde büyük bir engel. Binin yerine su içmeniz daha iyi olacaktır. Suyunuzu meyve dilimleriyle, limon ve tarçınla zenginleştirip içebilirsiniz.

Bol şekerli çay ya da kahve içmek kilo vermenizi engelleyecektir. Metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız günde 2 fincan yeşil çay içmeye özen gösterebilirsiniz. 

Günde 7 saatten az uyuyorsanız kilo vermeniz zor olacaktır. Bu sebeple düzenli gece uykusu alışkanlığı kazanmanız çok önemli.

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