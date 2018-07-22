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Go-kart mağduru kız konuştu: Bu işin peşini bırakmayacağım

Samsun’da arkadaşlarıyla eğlenmek için bindiği Go-Kart aracına saçlarını kaptırıp feci şekilde yaralanan Nurjemal Annalyyev, “Hayatımda ilk kez bindim, ölümden döndüm. ‘Saçlarını topla’ diye uyaran kimse olmadı. Şikâyetçi olacağım” dedi.

22 Temmuz 2018 Pazar 09:20
Go-kart mağduru kız konuştu: Bu işin peşini bırakmayacağım

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Batı Park'ta bulunan Go-Kart pistinde önceki gün meydana gelen kazada yaralanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyev'in tedavisi sürüyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören genç kız o korkunç anları ve yaşadığı dehşeti anlattı.

'KAFAMDAN BİR ŞEYLER KOPTU'

Sabah Gazetesi'nden Murat Alhan'ın haberine göre; Sahilde arkadaşlarıyla gezerken, go-kart pistinin önünden geçtiklerini söyleyen Annalyyev, "Hayatımda ilk kez bindim. Daha önce birçok kez gördüm ama hiç binmemiştim. Arkadaşlarla binelim dedik. Ben de bilet aldım ve sıramı bekledim. Bana sıra geldiğinde, beni kimse uyarmadı. Saçlarım uzun olduğu için oradaki görevliler bana bununla ilgili uyarılarda bulunmadı. İkinci turdu galiba. Bir anda saçlarım tekere dolandı ve kendimi yerde buldum. Biraz sürüklendim. Kafamdan bir şeyler koptu. Ben saçlarım koptu sandım. Ama elimi başıma koyduğumda, sıcaklık hissettim. Derimi tutuyordum ve ellerim bir anda kanla doldu" diye konuştu.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığını söyleyen genç kız, "Hastaneye kaldırmışlar. Saçlarımla derim birlikte kopmuş. Uzun bir ameliyat geçirmişim. Deriyi yerine diktiler ama saçlarım olacak mı bilmiyorum. Çok uzun ve dümdüz saçlarım vardı. Onları geri istiyorum. Eğlenmeye gittim canımdan oluyordum. Beni kimse uyarmadı, saçlarını topla demedi? Bu olayda ihmal var. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Kızkardeşi Nurjemal Annalyyev'in ölümden döndüğünü ve bu işte ihmal olduğunu söyleyen ağabeyi Yusuf Annalyyev, "Kardeşimin durumu ortada, hayatında ilk defa bindiği go-kart onu bizden alıyordu. Burada ihmaller zinciri var. Bu işin peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 09:20
  1. Samsun
  2. go-kart
  3. Yaralanma
  4. Açıklama

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