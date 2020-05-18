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GMİS Yönetim Kurulu, “19 Mayıs kutlu olsun”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:21:12 -
GMİS Yönetim Kurulu, “19 Mayıs kutlu olsun”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.


Yeşil’in mesajı şöyle;


“Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 139’uncu yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihi, Mustafa Kemal Atatürk’ün, şanlı kurtuluş mücadelemizin ateşini yaktığı ve özgürlük bayrağımızı Anadolu’da dalgalandırdığı tarihtir. 19 Mayıs 1919 tarihi, ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız, çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımıdır. Elinde ulusuna olan güveninden başka hiçbir şey olmayan Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi dalga dalga tüm vatana yayılarak tarihte eşine az rastlanır bir destan yazılmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Türk gençliğine olan güvenini ve inancını “yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” sözleriyle ifade eden Atatürk, ulusumuzun varolma, bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin ateşlendiği 19 Mayıs tarihini bayram olarak gençlere armağan etmiştir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz.”

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