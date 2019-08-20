GMİS, başdanışman Oruç’u ziyaret etti Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ile Maden Makinaları Fabrikası çalışanı Tamer Işık katıldı.

Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.