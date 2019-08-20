GMİS, başdanışman Oruç’u ziyaret etti
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.20 Ağustos 2019 Salı 13:41
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarete GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ile Maden Makinaları Fabrikası çalışanı Tamer Işık katıldı.
Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
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