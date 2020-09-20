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Spor GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor karşılaşması ertelendi
Spor

GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor karşılaşması ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-09-20 18:22:23 -
GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor karşılaşması ertelendi

KASTAMONU (AA) - Futbol Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor ile Karacabey Belediyespor takımları arasında oynanacak karşılaşma, maçın hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testini yaptırmaması nedeniyle yarına ertelendi.

Kastamonu Gazi Stadı'nda oynanması gereken karşılaşma, müsabakanın dördüncü hakeminin Kovid-19 testini, PCR (burun sürüntüsü) yerine kan testi olarak yaptırması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tehir edildi.

Karşılaşma yarın 15.30'da oynanacak.

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