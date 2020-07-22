Gmail’den e-posta dolandırıcılarının önünü kesecek adım

Tüm dünyaca kullanılan Google'ın servisi olan Gmail özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile dolandırıcıların meskeni haline gelmişti. Önemli şirketlerin, bankaların adreslerini, içeriklerini kullanarak dolandırıcılık yapanlara büyük darbe Gmail'den geldi. İnstagram, Facebook, Twitter gibi platformlarda olan mavi tık benzeri bir özellik Gmailde'de olacak. Gmail'den yapılan açıklamaya göre, Mesaj Kimliği için Marka Göstergeleri (BIMI) özelliği ile, kurumsal şirket, banka vs. gibi e-postalarını doğrulayan kuruluşların, kurumsal logoları maillerine tanımlanacak. Adeta mavi tık ve doğrulanmış hesap görevi görecek olan özellik, dolandırıcıların önüne geçecek.