Gmail'den beklenilen değişiklik

Tüm dünyaca kullanılan Google'ın servisi olan Gmail paylaştığı blog yazısında tasarımda beklenilen değişikliğin olacağını açıkladı.

Koronavirüs(Kovid-19) pandemisi sebebiyle evden çalışma dönemi gerekse uygulama içindeki tasarımın üzün süre değişmemesi Google'ı harekete geçirdi

Tasarım değişikliği için kolları sıvayan Google,değişiklikle beraber nelerin değişiceğinden bir fiil bahsetti.Değişiklik 3 ana başlıkta toplandı; Bunlardan ilki e-posta olacak diğer değişiklik ise sohbet ve görünümde olacak son olarak da posta hizmetine sohbet ve video görüşme hizmetlerinin optimize edilmesi karar verilmiş gibi görünüyor.

Drive optimizasyonun olacağından bahseden Google, sohbet bölümününde daha kullanışlı olacağını ekledi. Kurumsal şirketlerede kolaylık sağlamak amacıyla sohbet odaları oluşturulacağı notlar arasında. Tarih konusunada açıklık getiren Google, bu hafta G-Suite kullanıcılarına bu değişiklikleri sunmayı planlanıyor. Standart kullanıcılara ise güncellemenin ne zaman geleceği merak konusu...