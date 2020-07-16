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Teknoloji

Gmail'den beklenilen değişiklik

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan blog gönderisine göre, Gmail tasarım değişikliği gerçekleştirecek.Peki değişiklikle beraber kullanıcılara ne gibi özellikler sunulacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:02:00 - 2020-07-16 15:04:59
Gmail'den beklenilen değişiklik

Tüm dünyaca kullanılan Google'ın servisi olan Gmail paylaştığı blog yazısında tasarımda beklenilen değişikliğin olacağını açıkladı.

Koronavirüs(Kovid-19) pandemisi sebebiyle evden çalışma dönemi gerekse uygulama içindeki tasarımın üzün süre değişmemesi Google'ı harekete geçirdi

Tasarım değişikliği için kolları sıvayan Google,değişiklikle beraber nelerin değişiceğinden bir fiil bahsetti.Değişiklik 3 ana başlıkta toplandı; Bunlardan ilki e-posta olacak diğer değişiklik ise sohbet ve görünümde olacak son olarak da posta hizmetine sohbet ve video görüşme hizmetlerinin optimize edilmesi karar verilmiş gibi görünüyor.

Drive optimizasyonun olacağından bahseden Google, sohbet bölümününde daha kullanışlı olacağını ekledi. Kurumsal şirketlerede kolaylık sağlamak amacıyla sohbet odaları oluşturulacağı notlar arasında. Tarih konusunada açıklık getiren Google, bu hafta G-Suite kullanıcılarına bu değişiklikleri sunmayı planlanıyor. Standart kullanıcılara ise güncellemenin ne zaman geleceği merak konusu...

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