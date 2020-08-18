Gmail giriş- Gmail hesap oluşturma

Gelişen ve değişen dünyada teknolojinin ön plana çıkmasıyla en çok kullanılan iletişim yolu e-mail olmuştur. e-mail servisleri içerisinde bugün en yaygını Google’un mail ağı olan gmail sistemidir. Gmail dünyanın en büyük mail ağlarındandır. Gmail Mobil 40 küsür ülkede kullanım sağlamaktadır. Google tarafından ücretsiz olarak sunulan gmail hizmetini hem mobilden hem web üzerinden kullanabilirsiniz.

Gmail’e giriş

Google ‘ı açtığımız zaman en üst tarafta görünen Google’ın hizmetleri mevcuttur. Gmail seçeneğine tıklayarak e-mail kısmına giriş sağlayabilirsiniz. Benzer şekilde link kısmına https://myaccount.google.com/ adresini yazarak da Gmail’e giriş yapmanız mümkün. Ancak gmaile girebilmek için bir gmail hesabı oluşturmalısınız. Bu yazımızıda gmail hesabı nasıl oluşturulur? Gmail hesabı nasıl kaldırılır? Gmail hesabı nasıl silinir? Gibi merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Gmail hesabı web üzerinden nasıl oluşturulur?

Öncelikle Google mailed hesap açabilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekir. Eğer 18 yaşından küçükseniz gmail hesabı a.amayacağınızı bilmeniz gerekir. Eğer 18 yaşından büyükseniz hesap açmak için bu adımları izleyin:

Herhangi bir tarayıcıdan https://mail.google.com/ adresine girin. Açılan sayfada Oturum aç seçeneğine tıklayın. Eğer mevcut bir hesabınız varsa kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Eğer bir hesabınız yoksa alt kısımda yer alan Hesap oluştur seçeneğine tıklayın. Karşınıza bir üyelik formu çıkacaktır. İstenen bilgileri doldurduktan sonra google mail hesabınız açılmış olacaktır.

Eğer oturumunuz Türkçe yerine farklı bir dil ile açıldıysa dil değişikliği yapabilirsiniz. Açılan gmail sayfasından ayarlara gidiniz. Diller kısmına girerek Türkçe’yi seçin. Ayarları kaydettiğinizde gmail diliniz değişmiş olacaktır.

Mobilde gmail hesabı nasıl açılır?

Google hesabı sadece Android sürümü olan cihazlar için geçerlidir. Telefonunuzun Hesaplar bölümüne girin. Cloud ve hesaplar yazan bölüme girin. Karşınıza çıkan ara yüzde Hesap ekle seçeneğinitıklayın. Yeni bir hesap oluşturun seçeneğini de tıkladıktan sonra hesap oluşturma aşamasına geçmiş olacaksınız.

Gmail hesabı kurmak için belirledğiniz kullanıcı adınızı girin. Bu kullanıcı ismi rakam veya harflerden oluşabilir. Kullanıcı adınızı ı ,ş, ç ,ğ gibi türkçe karakterler ile oluşturmamalısınız. Seçmil olduğunuz kullanıcı adı daha once başka biri tarafından oluşturulmuşsa system size uyarı verecek ve seçenekler sunacaktır. Bu seçeneklerden birini seçebilir ya da farklı bir kullanıcı adı oluşturabilirsiniz.

Daha sonra şifrenizi oluşturun. Parola oluştururken telefon numarası, doğum yılı, gibi sıklıkla kullandığınız numaralar güvenlik açığı oluşturacağından bunları tercih etmeyin. Mümkün olduğu kadar güvenli bir şifre seçin.

Gmail hesabı nasıl kaldırılır?

Telefonunuzun hesaplar kısmına girin. Ardından cloud ve hesaplara girin. Google hesabınızı seçerek hesabınızı kaldır a basın. Telefonunuzdan bu hesap kaldırılacaktır.

GMAİL HESABI KALDIRMAK İÇİN TIKLAYIN

Gmail hesabı nasıl silinir?

Gmail hesabı slime işlemini Android veya iPhone fark etmeksizin cep telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan yapabilirsiniz. İlk olarak cep telefonundan bu adımları izleyin.

GMAİL HESABI SİLMEK İÇİN TIKLAYIN

İnternet tarayıcınızı açın ve Google hesabınıza giriş yapın. Google hesabınıza girdikten sonra veri ve kişiselleştirme seçeneğine tıklayın. Eğer bilgisayardan girdiyseniz aşağıya doğru sayfayı kaydırak bulabilirsiniz, telefondan girdiyseniz sağa doğru bakın bu seçeneği göreceksiniz. Bir hizmeti sil seçeneğine tıklayın. sadece e-posta hizmetini silmiş olmak için bu kısma girmelisiniz. Bu esnada dahil olduğunuz bütün Google hizmetleri listelenecek siz Gmail’I seçmelisiniz. Gmail hesabınızın yanındaki çöp kutusu ikonuna tıklayarak Gmail hesabı silme işlemini tamamlayabilirsiniz.