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Aktüel GM, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak
Aktüel

GM, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak

Yeniakit Publisher
2020-11-23 18:48:35 -
GM, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak

BERLİN (AA) - ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otomotiv üreticisi General Motors'un (GM) Takata hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon kamyonet ve SUV modelini geri çağırması gerektiğine karar verdi.

NHTSA yapılan açıklamada, GM'nin 2007-2014 yıllarında üretilen kamyonet ve SUV modellerinde hava yastıklarının geri çağrılan diğer Takata hava yastıklarında olduğu gibi yüksek ısıya ve neme uzun süre maruz kaldıktan sonra patlama riski altında olduğu belirtildi.

NHTSA’nin kararının GM’ye maliyetinin 1,2 milyar dolara mal olması hesaplanıyor.

Dünya çapında birçok otomobil üreticisi söz konusu hava yastığı sorunu nedeniyle araçlarını geri çağırırken, GM, geri çağırmayı önlemek için NHTSA'ya başvuruda bulunmuştu.

Araç sahipleri, 17 haneli araç kimlik numarası ile NHTSA internet sitesi üzerinden araçlarının geri çağrılmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecek.

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