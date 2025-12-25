  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile Glutensiz kandil simidi tarifi! Tam ölçülü nefis glutensiz simit
Kadın - Aile

Glutensiz kandil simidi tarifi! Tam ölçülü nefis glutensiz simit

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Glutensiz kandil simidi tarifi! Tam ölçülü nefis glutensiz simit

Glutensiz beslenen pek çok kişi mübarek kandil gecelerinde kendilerine uygun tarifleri araştırıyor. Peki, 'glutensiz kandil simidi' olur mu?

25 Aralık 2025 Perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilecek Regaip Kandili, üç ayların manevi başlangıcını simgeliyor. Kandil gecelerinde komşuya ikram edilen simit geleneği ise yıllardır sürdürülüyor. Ancak glutensiz beslenenler için kandil simidi bulmak bir hayli zor. Bu sebeple evde tam ölçülü, denenmiş bir tarifi denemek çok daha güvenli.

 

Regaip Kandili neden bu kadar anlamlı?

Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye denk geliyor. İslam dünyasında rahmet, bereket ve manevi hazırlığın sembolü kabul edilen bu gece, üç ayların ilk habercisi olarak görülüyor. “Regâib” kelimesi, arzu edilen ve kıymet verilen anlamlarını taşırken; dini literatürde bol sevap ve faziletli amellerle ilişkilendiriliyor.

 

Glutensiz kandil simidi neden evde yapılmalı?

Hazır ürünlerde çapraz bulaş riski ve içerik belirsizliği, glutensiz beslenenler için ciddi bir sorun oluşturabiliyor. Evde hazırlanan glutensiz kandil simidi ise hem içeriği kontrol etme imkanı sunuyor hem de kandil geleneğini güvenle sürdürmeye olanak tanıyor. Doğru un dengesiyle hazırlanan bu tarif, klasik simit dokusuna en yakın alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

 

Glutensiz kandil simidi tarifi

Malzemeler

Hamur için:

  • 1 adet yumurta
  • 50 gr tereyağı (soğuk)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı sirke
  • Yarım çay kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı karabuğday unu
  • 1 su bardağı glutensiz sofra unu (hamur işi karışımı) 

 

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı dut pekmezi
  • Susam

Hamur nasıl hazırlanıyor?

Yumurta bir kaba alınıyor, üzerine soğuk tereyağı küçük küpler halinde ekleniyor. Ardından zeytinyağı, yoğurt, tuz, sirke ve karbonat ilave edilerek karışım pürüzsüz hale gelene kadar karıştırılıyor. Unlar kontrollü şekilde ekleniyor; burada amaç ele yapışmayan ama sertleşmeyen bir hamur elde etmek. Glutensiz unların emiş gücü değişken olduğu için un eklerken acele edilmemesi önemli.

 

Hamurdan parçalar alınıyor. Klasik halka simit formu verilebileceği gibi çubuk şeklinde de hazırlanabiliyor. Şekil verilen hamurlar önce yumurta sarısı ve dut pekmezi karışımına, ardından susama bulandırılıyor. Pekmez, simitlerin hem rengini hem de kandil simidine özgü hafif aromayı destekliyor.

 

Glutensiz hamurlar yüksek ısıyı sevmediği için fırın 150 dereceye ayarlanıyor. Simitler kontrollü şekilde pişiriliyor. Amaç sertleşmeden, dağılmadan ve kıyır dokuyu koruyarak pişmelerini sağlamak.

Kandil hangi gün, bugün mü yarın mı?
Kandil hangi gün, bugün mü yarın mı?

İSLAM

Kandil hangi gün, bugün mü yarın mı?

Yarın oruç tutulacak mı? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?
Yarın oruç tutulacak mı? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?

İSLAM

Yarın oruç tutulacak mı? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?

Rahmet ve bereket gecesi! Bugün Regaip Kandili
Rahmet ve bereket gecesi! Bugün Regaip Kandili

İSLAM

Rahmet ve bereket gecesi! Bugün Regaip Kandili

Regaip Kandili duası var mı? Regaip Kandili duası oku
Regaip Kandili duası var mı? Regaip Kandili duası oku

İSLAM

Regaip Kandili duası var mı? Regaip Kandili duası oku

Evde kandil simidi nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis kandil simidi tarifi
Evde kandil simidi nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis kandil simidi tarifi

Kadın - Aile

Evde kandil simidi nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis kandil simidi tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23