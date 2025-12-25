Glutensiz kandil simidi tarifi! Tam ölçülü nefis glutensiz simit

25 Aralık 2025 Perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilecek Regaip Kandili, üç ayların manevi başlangıcını simgeliyor. Kandil gecelerinde komşuya ikram edilen simit geleneği ise yıllardır sürdürülüyor. Ancak glutensiz beslenenler için kandil simidi bulmak bir hayli zor. Bu sebeple evde tam ölçülü, denenmiş bir tarifi denemek çok daha güvenli.

Regaip Kandili neden bu kadar anlamlı?

Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye denk geliyor. İslam dünyasında rahmet, bereket ve manevi hazırlığın sembolü kabul edilen bu gece, üç ayların ilk habercisi olarak görülüyor. “Regâib” kelimesi, arzu edilen ve kıymet verilen anlamlarını taşırken; dini literatürde bol sevap ve faziletli amellerle ilişkilendiriliyor.

Glutensiz kandil simidi neden evde yapılmalı?

Hazır ürünlerde çapraz bulaş riski ve içerik belirsizliği, glutensiz beslenenler için ciddi bir sorun oluşturabiliyor. Evde hazırlanan glutensiz kandil simidi ise hem içeriği kontrol etme imkanı sunuyor hem de kandil geleneğini güvenle sürdürmeye olanak tanıyor. Doğru un dengesiyle hazırlanan bu tarif, klasik simit dokusuna en yakın alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

Glutensiz kandil simidi tarifi

Malzemeler

Hamur için:

1 adet yumurta

50 gr tereyağı (soğuk)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı karabuğday unu

1 su bardağı glutensiz sofra unu (hamur işi karışımı)

Üzeri için:

Yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı dut pekmezi

Susam

Hamur nasıl hazırlanıyor?

Yumurta bir kaba alınıyor, üzerine soğuk tereyağı küçük küpler halinde ekleniyor. Ardından zeytinyağı, yoğurt, tuz, sirke ve karbonat ilave edilerek karışım pürüzsüz hale gelene kadar karıştırılıyor. Unlar kontrollü şekilde ekleniyor; burada amaç ele yapışmayan ama sertleşmeyen bir hamur elde etmek. Glutensiz unların emiş gücü değişken olduğu için un eklerken acele edilmemesi önemli.

Hamurdan parçalar alınıyor. Klasik halka simit formu verilebileceği gibi çubuk şeklinde de hazırlanabiliyor. Şekil verilen hamurlar önce yumurta sarısı ve dut pekmezi karışımına, ardından susama bulandırılıyor. Pekmez, simitlerin hem rengini hem de kandil simidine özgü hafif aromayı destekliyor.

Glutensiz hamurlar yüksek ısıyı sevmediği için fırın 150 dereceye ayarlanıyor. Simitler kontrollü şekilde pişiriliyor. Amaç sertleşmeden, dağılmadan ve kıyır dokuyu koruyarak pişmelerini sağlamak.