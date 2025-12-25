Glutensiz helva nasıl yapılır? Tam ölçülü denenmiş tarif

Gluten hassasiyeti olanlar ve çölyak hastaları, beslenmelerinde son derece dikkatli davranmak zorunda kalıyor. Özellikle kandil geceleri gibi ikram geleneğinin ön planda olduğu zamanlarda, hem güvenle tüketilebilecek hem de paylaşmaya uygun tatlılar tercih ediliyor. Bu gece idrak edilecek Regaip Kandili öncesinde, glutensiz helva tarifi arayanlar için mısır irmiğiyle hazırlanan pratik bir helva, mutfaklarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte, tarifin detayları...

Glutensiz helva neden mısır irmiğiyle yapılır?

Glutensiz mısır irmiği, çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olanlar için güvenle tüketilebilen ürünler arasında yer alıyor. Marketlerde ve glutensiz ürün satan mağazalarda kolaylıkla bulunabilen bu ürün, helvaya hem kıvam hem de lezzet kazandırıyor. Kandil gecelerinde gönül rahatlığıyla ikram edilebilecek bir alternatif sunuyor.

Glutensiz mısır irmiği helvası tarifi

Malzemeler

1 su bardağı glutensiz mısır irmiği

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 – 1,5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı kırılmış fındık

2,5 su bardağı su

Glutensiz helva nasıl yapılır?

Tencereye glutensiz mısır irmiği ile zeytinyağı alınıyor ve kısık ateşte kavrulmaya başlanıyor. Ayrı bir tencerede su ve şeker kaynatılıyor. İrmiğin rengi dönmeye başladığında kırılmış fındıklar ekleniyor ve bir süre daha kavruluyor.

Ardından kaynayan şerbet, kavrulmuş irmiğin üzerine ekleniyor. Karışım kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriliyor. Ocaktan alınan helva kısa süre dinlendirildikten sonra servise hazır hale geliyor.