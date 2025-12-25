  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile Glutensiz helva nasıl yapılır? Tam ölçülü denenmiş tarif
Kadın - Aile

Glutensiz helva nasıl yapılır? Tam ölçülü denenmiş tarif

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Glutensiz helva nasıl yapılır? Tam ölçülü denenmiş tarif

Gluten hassasiyeti sorunu yaşayanlar ve çölyak hastaları için kandil ikramları ayrı bir özen gerektiriyor. Regaip Kandili’nde glutensiz bir tatlı hazırlamak isteyenler “Glutensiz helva olur mu?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Gluten hassasiyeti olanlar ve çölyak hastaları, beslenmelerinde son derece dikkatli davranmak zorunda kalıyor. Özellikle kandil geceleri gibi ikram geleneğinin ön planda olduğu zamanlarda, hem güvenle tüketilebilecek hem de paylaşmaya uygun tatlılar tercih ediliyor. Bu gece idrak edilecek Regaip Kandili öncesinde, glutensiz helva tarifi arayanlar için mısır irmiğiyle hazırlanan pratik bir helva, mutfaklarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte, tarifin detayları...

 

Glutensiz helva neden mısır irmiğiyle yapılır?

Glutensiz mısır irmiği, çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olanlar için güvenle tüketilebilen ürünler arasında yer alıyor. Marketlerde ve glutensiz ürün satan mağazalarda kolaylıkla bulunabilen bu ürün, helvaya hem kıvam hem de lezzet kazandırıyor. Kandil gecelerinde gönül rahatlığıyla ikram edilebilecek bir alternatif sunuyor.

 

Glutensiz mısır irmiği helvası tarifi

Malzemeler

  • 1 su bardağı glutensiz mısır irmiği
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 1 – 1,5 su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı kırılmış fındık
  • 2,5 su bardağı su

Glutensiz helva nasıl yapılır?

Tencereye glutensiz mısır irmiği ile zeytinyağı alınıyor ve kısık ateşte kavrulmaya başlanıyor. Ayrı bir tencerede su ve şeker kaynatılıyor. İrmiğin rengi dönmeye başladığında kırılmış fındıklar ekleniyor ve bir süre daha kavruluyor.

 

Ardından kaynayan şerbet, kavrulmuş irmiğin üzerine ekleniyor. Karışım kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriliyor. Ocaktan alınan helva kısa süre dinlendirildikten sonra servise hazır hale geliyor.

 

Ağızda kıyır kıyır dağılıyor: İrmik helvası tarifi lezzetli olacak! Püf nokta
Ağızda kıyır kıyır dağılıyor: İrmik helvası tarifi lezzetli olacak! Püf nokta

Kadın - Aile

Ağızda kıyır kıyır dağılıyor: İrmik helvası tarifi lezzetli olacak! Püf nokta

Glutensiz kandil simidi tarifi! Tam ölçülü nefis glutensiz simit
Glutensiz kandil simidi tarifi! Tam ölçülü nefis glutensiz simit

Kadın - Aile

Glutensiz kandil simidi tarifi! Tam ölçülü nefis glutensiz simit

İrmik helvası nasıl yapılır? Kandil gecesi için tam kıvamında tarif
İrmik helvası nasıl yapılır? Kandil gecesi için tam kıvamında tarif

Kadın - Aile

İrmik helvası nasıl yapılır? Kandil gecesi için tam kıvamında tarif

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23